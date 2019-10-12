سبورتينج لشبونة يعتزم إطلاق اسم كريستيانو رونالدو على ملعبه

يعتزم رئيس نادي سبورتينج لشبونة، البرتغالي، فريديريكو فارانداس، على إطلاق اسم النجم كريستيانو رونالدو على ملعب النادي، بمجرد إعلانه اعتزال كرة القدم.

وأضاف فارانداس- في تصريحات لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية اليوم السبت، إن هذا الاقتراح غير مستبعد، قائلا "سنكون فخورين للغاية إذا وضعنا اسمه على شيء مرتبط بنا.. لأن كريستيانو سيظل أحد أكبر الرموز في تاريخ نادينا" حسب قوله.

وأشار إلى أن النادي يحتفظ بالقيم التي تركها على جدران "أكاديمية الشباب"، والتي تركز على الشغف والتضحية والانضباط والقيادة والتصميم.. لافتا إلى أن كريستيانو هو أفضل لاعب برتغالي على الإطلاق، وأحد أفضل الرياضيين في تاريخ الرياضة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق نادي "يوفنتوس" الإيطالي، أحرز خلال اللقاء الذي جمع منتخب بلاده أمام لوكسمبورج في تصفيات "يورو 2020 " أمس الجمعة الهدف رقم 699 في مسيرته الكروية.