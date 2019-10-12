محمد صلاح ينشر فيديو جديد مع عارضة الأزياء البرازيلية

نشر اللاعب محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول والمنتخب الوطني، فيديو جديد له بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام". وجاء في الفيديو كواليس تصوير إعلان المجلة البريطانية "GQ" المتخصصة في الموضة. وكان نجم ليفربول، قد توج مؤخرا بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية، في مدينة أبوظبي الإماراتية. View this post on Instagram @gqmiddleeast A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Oct 12, 2019 at 7:02am PDT



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