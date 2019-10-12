روي كين: منتخب إنجلترا لا يستفيد من أخطاء الماضي

قال المدرب الأيرلندي روي كين، إن منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم لا يتعلم من أخطائه، وذلك في انتقاد قوي لأداء منتخب "الأسود الثلاثة" بعد خسارته أمام التشيك بهدفين مقابل هدف في تصفيات "يورو 2020.



وأوضح كين - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم السبت - "لا أعتقد أن إنجلترا بدت بالشكل المناسب منذ بداية اللقاء.. افتقدوا للقوة وكانت هناك عشوائية كبيرة حتى نهاية المباراة، وهذا أمر جيد لكي يدركوا الخطأ.. بالنسبة لي كان لدى لاعبي إنجلترا شيئا من الغرور.



وأكد نجم مانشستر يونايتد السابق أن المنتخب الإنجليزي يعاني من مشكلة عدم التعامل بالشكل الجيد مع الكرات الثابتة والتي لم يعالجها المدير الفني جاريث ساوثجيت، قائلا إنها "مشكلة كبيرة وساوثجيت كان يلعب بمركز قلب الدفاع وربما يؤرقه هذا الأمر شيئا ما".



وتابع قائلا "أحيانا تحتاج للخسارة حتى تفوز، طالما أنك تتعلم من الدروس.. لكن ما شاهدته من هذا المنتخب خلال العام الماضي يشير إلى عدم وجود داع للقلق الشديد لكنهم لا يتعلمون من الأخطاء الساذجة.. فأمام المنتخبات الأفضل، عليك أن تعاني لتحقيق الفوز".



وأوقفت هذه الخسارة سلسلة منتخب إنجلترا الخالية من الهزائم في تصفيات "اليورو" وكأس العالم عند 43 مباراة وأجلت حسم التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.