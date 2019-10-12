رئيس الشورى السعودى يرأس وفد بلاده بـ"الاتحاد البرلمانى الدولى"

أكد رئيس مجلس الشوري السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حرص المملكة على المشاركة الفاعلة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، ما يعكس الدور المهم الذي تقوم به في مجال تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وبيان مواقف المملكة تجاه القضايا الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء في تصريح للدكتور عبدالله بمناسبة ترؤسه وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية العامة 141 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد غدًا ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، واجتماعات الدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد، التي تعقد في مدينة بلجراد.

وقال: "إن مجلس الشورى يولي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى نظرًا لدورها في تنمية وتعزيز العلاقات بين المملكة ودول العالم ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف البرلمانات بما يثري العمل البرلماني ويحقق التعاون لبناء علاقات متوازنة بين الدول، بما يحقق السلام ويكفل تعزيز مبدأ الحوار، ويفتح الأفق لشعوب العالم نحو مستقبل أفضل".

وأوضح آل الشيخ أن وفد مجلس الشورى سيشارك في اللقاءات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، لتنسيق المواقف وبلورتها بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش والنظر في القضايا الطارئة التي تستدعي التطرق إليها ضمن مناقشات الدورة، كما يتضمن الاجتماع عددًا من الحلقات النقاشية، التي سيكون لأعضاء الوفد حضورًا ومشاركة فيها.