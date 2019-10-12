في عيد ميلاده الـ77.. مخاوف متزايدة بشأن صحة أميتاب باتشان

في الفترة من يناير إلى فبراير 2020، سيعاني الأيقونة السينمائية أميتاب باتشان Amitabh Bachchan، الذي يحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الـ 77، من أزمة صحية حادة، وفقًا للمنجم الهندي أشاريا فينود كومار.



نقل موقع jansatta الهندي، عن صفحة كومار الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أن العام الجديد للنجم الحائز على جائزة Dadasaheb Phalke سيكون مثيرًا للغاية فيما يتعلق بصحته في الأيام المقبلة، بحسب ما توحي به الأبراج.



أكد أشاريا فينود كومار- "سيكون هذا العام رائعًا للنجم الكبير، لكن في يناير وفبراير سيعاني من أزمة صحية كبيرة، ولكن سرعان ما يسترد عافيته، ويعود إلى سابق عهده.



وأضاف فلكي المشاهير، مخاطبًا الميجاستار الكبير: أنه إذا قمت بممارسة التمارين قليلًا، فستحافظ على لياقتك، وكتب أشاريا "عيد ميلاد سعيد لنجم جائزة Dadasaheb Phalke، تولد دائما الأساطير مع النجوم الكبار.