نقل موقع jansatta الهندي، عن صفحة كومار الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أن العام الجديد للنجم الحائز على جائزة Dadasaheb Phalke سيكون مثيرًا للغاية فيما يتعلق بصحته في الأيام المقبلة، بحسب ما توحي به الأبراج.
أكد أشاريا فينود كومار- "سيكون هذا العام رائعًا للنجم الكبير، لكن في يناير وفبراير سيعاني من أزمة صحية كبيرة، ولكن سرعان ما يسترد عافيته، ويعود إلى سابق عهده.
وأضاف فلكي المشاهير، مخاطبًا الميجاستار الكبير: أنه إذا قمت بممارسة التمارين قليلًا، فستحافظ على لياقتك، وكتب أشاريا "عيد ميلاد سعيد لنجم جائزة Dadasaheb Phalke، تولد دائما الأساطير مع النجوم الكبار.
وتابع حديثه لباتشان: "نقول دائما في علم التنجيم، النجوم أنفسهم يعرفون متى تولد الأسطورة، أنت واحد من هذه الأرقام. حياتك تشبه كتاب مفتوح، لك الكثير من الحب والاحترام. سيكون هذا العام 2019-2020 مميزًا جدًا بالنسبة لك".
وقال كذلك: "ستأتي العديد من الفرص بشكل احترافي في حياتك، كما هو الحال دائما، عاطفيا سوف تشعر بألم شديد في الفترة من يناير إلى فبراير، ولكن سرعان ما ستخرج من هذا الأمر".
كان باتشان، قد احتفل الجمعة بعيد ميلاده السابع والسبعين، إذ ولد النجم الهندي الشهير في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر عام 1942، في مدينة "الله أباد بالهند"، عمل في السينما الهندية وقدم نجاحات عديدة ليصبح واحدًا من أشهر نجوم السينما الهندية في تاريخها.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ77.. مخاوف متزايدة بشأن صحة أميتاب باتشان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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