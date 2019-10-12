برشلونة يوجه ضربة موجعة لـ نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا برغب في التوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة بشأن التنازع بينهما في قضية تنظر بالمحكمة يوم 21 أكتوبر القادم.

ووفقاً للصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن صاحب الـ 27 عام يسعى للتوصل إلى اتفاق ودي على عكس برشلونة المقتنع تمام أن القاضي سيثبت صحة موقفه.

ويريد برشلونة مبلغ 16 مليون يورو الذي دفعه مقابل التجديد في 2017، في المقابل يطلب نيمار 24 مليون يورو هي باقي القيمة المتفق عليه أثناء التجديد الأخير له مع برشلونة "تم التمديد حينها من 2021 إلى 2022".

وقد جادل محامو برشلونة بأن البند الذي يستحق بموجبه نيمار هذا المبلغ هو "مكافأة ولاء" وهو أمر لم يتحقق إذ أخل به نيمار حين غادر إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017 الماضي.

وعرضوا محامو نيمار التسوية مقابل كتاب خطي بالتوقيع معه خلال السوق الصيفية المقبلة، لكن إدارة برشلونة ترفض بشكل قاطع هذا المقترح لأنها واثقة تمام الثقة أنها ستفوز بالقضية وستسترد الـ16 مليون يورو التي حصل عليها اللاعب قبل سنتين.