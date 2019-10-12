البحرية الفرنسية تساعد قبرص لحماية مياهها

تقوم البحرية الفرنسية والبحرية القبرصية مناورات مشتركة قبالة سواحل قبرص، اليوم السبت، تهدف إلى مساعدة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على الوفاء بواجباتها كدولة ذات سيادة.

وقالت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي "تويتر"، اليوم، إن "المناورات ستمكن قبرص من تحمل مسؤولياتها في مياهها ذات السيادة".

ومن جهته، قال سافاس أنجيليدس، وزير الدفاع القبرصي، إن "المناورات تبعث برسالة عن ممارسة قبرص لحقوقها داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة"، حيث تسعى الحكومة لمواجهة تصرفات تركيا الأخيرة المتصلة بالتنقيب قبالة قبرص من خلال الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وتأتي المناورات في وقت تتجه فيه سفينة حفر تركية، ترافقها سفينة حربية، للحفر داخل المياه حيث منحت قبرص ترخيصاً لشركة الطاقة الفرنسية "توتال" وشريكتها "إيني" للتنقيب عن الغاز.

وادعت تركيا أنها تعمل لحماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين في احتياطيات الطاقة في المنطقة.