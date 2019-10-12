البحرية الفرنسية تساعد قبرص لحماية مياهها

تقوم البحرية الفرنسية والبحرية القبرصية مناورات مشتركة قبالة سواحل قبرص، اليوم السبت، تهدف إلى مساعدة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على الوفاء بواجباتها كدولة ذات سيادة.
وقالت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي "تويتر"، اليوم، إن "المناورات ستمكن قبرص من تحمل مسؤولياتها في مياهها ذات السيادة".
وتأتي المناورات في وقت تتجه فيه سفينة حفر تركية، ترافقها سفينة حربية، للحفر داخل المياه حيث منحت قبرص ترخيصاً لشركة الطاقة الفرنسية "توتال" وشريكتها "إيني" للتنقيب عن الغاز.
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