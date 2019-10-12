باكستان تدعم العملية التركية في سوريا

قدمت باكستان، اليوم السبت، دعماً نادراً لتركيا في هجومها على المقاتلين الأكراد في سوريا، فيما من المتوقع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مديمة إسلام أباد، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، عملية في شمال سوريا مستهدفة قوات سوريا الديموقراطية، حليفة الولايات المتحدة الأمريكية في المعارك، التي استمرت خمس سنوات لدحر تنظيم "داعش" الإرهابي، وخسرت قوات سوريا الديموقراطية، التي يمثل الأكراد عمودها الفقري، 11 ألف مقاتل في الحملة بقيادة أمريكية.

وهذه ثالث عملية من نوعها لتركيا منذ بدء النزاع في سوريا، وواجهت إدانات دولية.

غير أن عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، اتصل بالرئيس التركي أردوغان كي "ينقل دعم باكستان وتضامنها".

وقال المكتب، إن "رئيس الوزراء أبلغه أن باكستان تتفهم تماماً مخاوف تركيا المتعلقة بالإرهاب"، مضيفاً أن "باكستان تدرك تماماً التهديدات والتحديات، التي تواجهها تركيا، والتي خسرت 40 ألفاً من أبنائها بسبب الإرهاب".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، لأردوغان على "دعم باكستان التام وتضامنها مع تركيا".

Advertisements

ونقل عن عمران خان قوله: "ندعو أن تكلل بالنجاح جهود تركيا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والحل السلمي للوضع السوري".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن "أردوغان سيزور باكستان في وقت لاحق هذا الشهر".

وتعرض الرئيس الأمريكي لعاصفة من الانتقادات، لما اعتبر ضوءاً أخضر لعملية تركية في شمال شرق سوريا، بدأت عقب إعلان ترامب سحب جنود من مواقع حدودية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، مساء أمس الجمعة، إن ترامب أذن بفرض "عقوبات شديدة جداً"، لكن لم يفعلها بعد لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري.