باكستان تدعم العملية التركية في سوريا

قدمت باكستان، اليوم السبت، دعماً نادراً لتركيا في هجومها على المقاتلين الأكراد في سوريا، فيما من المتوقع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مديمة إسلام أباد، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وهذه ثالث عملية من نوعها لتركيا منذ بدء النزاع في سوريا، وواجهت إدانات دولية.
غير أن عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، اتصل بالرئيس التركي أردوغان كي "ينقل دعم باكستان وتضامنها".
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، لأردوغان على "دعم باكستان التام وتضامنها مع تركيا".
ونقل عن عمران خان قوله: "ندعو أن تكلل بالنجاح جهود تركيا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والحل السلمي للوضع السوري".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن "أردوغان سيزور باكستان في وقت لاحق هذا الشهر".
وتعرض الرئيس الأمريكي لعاصفة من الانتقادات، لما اعتبر ضوءاً أخضر لعملية تركية في شمال شرق سوريا، بدأت عقب إعلان ترامب سحب جنود من مواقع حدودية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، مساء أمس الجمعة، إن ترامب أذن بفرض "عقوبات شديدة جداً"، لكن لم يفعلها بعد لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري.
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