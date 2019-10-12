الوفد الحكومي يغادر إلى جوبا والجبهة الثورية تعلن بدء المباحثات

الخرطوم: الجريدة

قطع المجلس السيادي بأنّه لا يوجد أيّ اتجاهٍ لتأجيل مباحثات السلام، وأعلن مغادرة وفد الحكومة غداً الأحد إلى جوبا. فيما كشفت الجبهة الثورية عن تلّقيها دعوة رسمية من قبل حكومة جنوب السودان لبدء المباحثات مع الحكومة ، ومن المنتظر أنّ تبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس في تصريحٍ لـ”باج نيوز”: إنّهم سيلبون الدعوة .

و تأتي دعوة حكومة جنوب السودان للجبهة الثورية تماشيًا مع الاتفاق الذي تمّ تحت رعايتها بين الحكومة والحركات المسلّحة في إطار وقف الحرب وإحلال السلام في المرحلة المقبلة .

وتضم الجبهة الثورية حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حركة العدل والمساواة يتزعمها جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، بجانب حركة تحرير السودان المجلس الانتقالى، وتجمع قوى تحرير السودان، بجانب اربع حركات سياسية غير مسلحة، مؤتمر البجا المعارض، حركة تحرير كوش، الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، الحزب الاتحادي بقيادة التوم هجو .

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريحٍ مقتضب لـ”باج نيوز”: إنّه لا يوجد أيّ اتجاهٍ لتأجيل مباحثات السلام، مشيرًا إلى أنّ وفد الحكومة سيغادر الأحد إلى جوبا.

