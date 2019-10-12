أبي أحمد يؤكد دعم بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أديس أبابا – (اليوم التالي)

أكد أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في الاجتماع الوزاري المشترك بين السودان وإثيوبيا الذي عقد أمس (الجمعة) بأديس أبابا، دعم بلاده المستدام للسودان في كل المحافل الدولية حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وعقد الجانبان السوداني والإثيوبي اجتماعاً وزارياً مشتركاً رأسه من الجانب السوداني عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ومن الجانب الإثيوبي أبي أحمد.

وأكد أبي أحمد أهمية التعاون بين السودان وإثيوبيا في مجال الطاقة، حيث توفر إثيوبيا الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء لإثيوبيا. وحول سد النهضة قال أبي إن الغرض من إنشائه ليس محاصرة مصر أو السودان، بل لإنتاج الكهرباء لتحقيق فائدة إثيوبيا ودول الإقليم، وأشاد أبي بالثورة السودانية وقال “حقيقة إن الثورة أحدثت تغييراً في السودان وستفتح آفاقاً جديدة له”، وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بموقف حمدوك في منح السلام أولوية، لأن السلام يخلق التحول ويحدث الاستقرار، وقال أبي إن مشاركة المرأة في حكومة السودان يعزز دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوّج بجائزة نوبل للسلام

الخرطوم – (وكالات)

تُوج رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد، أمس (الجمعة)، بجائزة نوبل السلام لعام 2019، لجهوده في إرساء السلام في إثيوبيا وشرق إفريقيا.

وجائزة نوبل للسلام هي إحدى جوائز نوبل الخمس، التي أوصى بها ألفرد نوبل ويتم منحها للذين “قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه”. ولعب رئيس الوزراء أبي دور الوسيط بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية إبان سقوط نظام عمر البشير في أبريل الماضي.

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