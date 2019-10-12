“البرهان” يشارك في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بدعوة من سلفاكير

اكتمال الترتيبات الخاصة بمفاوضات السلام في جوبا

الخرطوم – (اليوم التالي)

تسلم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، دعوة رسمية من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة، التي تستضيفها جمهورية جنوب السودان، وتعقد في مدينة جوبا في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، سلمه الدعوة توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان، الذي عقد اجتماعاً مشتركاً مع المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في بيت الضيافة، أمس (الجمعة)، وأطلع المجلس خلال الاجتماع على ترتيبات واستعدادات دولة جنوب السودان لاستضافة المفاوضات.

وأوضح محمد حسن التعايشي، عضو المجلس السيادي؛ عضو وفد التفاوض، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الاجتماع اطمأن على ترتيبات الأشقاء في دولة جنوب السودان لانطلاق المفاوضات في الرابع عشر من أكتوبر، حيث تم التأكد من دعوة كل المشاركين في بدء العملية التفاوضية من الشركاء الدوليين والإقليميين وشركاء التفاوض في الكفاح المسلح، موضحاً أن الجلسة الافتتاحية للتفاوض سيفتتحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، مشيراً إلى أن دولة جنوب السودان وما تتمتع به من مشتركات مع السودان مؤهلة لاستضافة عملية السلام.

من جانبه، أكد توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان، على اكتمال الاستعدادات بمدينة جوبا لانطلاق المفاوضات يوم الاثنين الرابع عشر من أكتوبر، مؤكداً حرص بلاده على إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام الشامل في السودان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي