عبد الحي يوسف ينفي علاقته حول مبايعته أميراً للمؤمنين

الخرطوم: الصيحة الآن

نفى خطيب مسجد خاتم المرسلين الشيخ د.عبد الحي يوسف، علاقته بما تم إعلانه أمس (الجمعة) في الميدان الشرقي للمسجد، حول مبايعته أميراً للمؤمنين.

وقال عبد الحي، في بيان تحصلت عليه (الصيحة الآن) اليوم (السبت): (أعلن للجميع أن ما تم من بعض الشباب في مخاطبة في الميدان الشرقي للمسجد مُعلنين مبايعتي أميراً للمؤمنين، هذا الأمر لم يكن بتنسيق معي، ولا رضا مني، ولا علاقة لي بما أحدثوه).

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وأضاف: (لا زلت أدعو جميع أهل الإسلام للتعاون على البر والتقوى، ووحدة الصف والكلمة).

وكان عدد من الشباب، قد أعلنوا عقب صلاة الجمعة بمجمع خاتم المرسلين بجبرة، مبايعتهم لعبد الحي يوسف أميراً للمؤمنين، على خلفية البلاغ الذي دونته ضده وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بدعوى الإساءة إليها.

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