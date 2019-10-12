الطيران المدني تعلق رحلاتها في مطار توريت بسبب سؤ المدرج

علقت الطيران المدني في ولاية توريت رحلاتها بسبب سؤ المدرج ، التي سببتها الأمطار الغزيرة هذه الأيام .

وقال مسؤول الطيران في توريت قودفري لوكيتو في تصريح لراديو تمازج الأربعاء ، إن الطائرات لم تهبط في مطار توريت منذ يوم الاثنين حتى يتم الانتهاء من الصيانة .

مشيراً إلى أن هيئة الطيران قد رفعت الشكوى عدة مرات للحكومة و بدأت العمل بالفعل يوم الاحد و لكن نتيجة للامطار الغزيرة قد توقف العمل مجدداً .

من ناحيته قال مدير فرع شركة Jet star Aviation Company ، فاريدي اودونقو

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أن تعليق الرحلات جعلهم يعتذرون للركاب بسبب الوضع في المطار .

و لاقت هذا التعليق احتجاجات من قبل المواطنين الذين كانوا في حالة السفر من توريت الى جوبا ، حيث قالت سانتينا اكوكي أنها كانت في المطار منذ الصباح لكنها علمت مؤخراً بتعليق الرحلات ، مشيرة على انها كان يجب عليها الوصول الى جوبا في الموعد المحدد لانها لديها التزامات رسمية في العمل .

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