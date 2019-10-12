فصول آيلة للسقوط تهدد حياة تلاميذ مدرسة ببحري

الخرطوم: باج نيوز

كشف أولياء أمور تلاميذ مدرسة “مربع 7 بنين” بالحلفايا بحري، عن وجود ثلاثة فصول آيلة للسقوط بالمدرسة تهدد حياة التلاميذ.

وقالت المعلمة بالمدرسة هناء الحاج لـ ” باج نيوز” أمس، إن إدارة المدرسة عالجت الوضع مؤقتاً بتدريس تلاميذ أحد الفصول المهددة بالسقوط تحت الأشجار بباحة المدرسة، وأشارت إلى أنه تمت معالجة أمر الفصل الثاني بإخراج المعلمين من المكاتب ليدرس فيها الطلاب، ونوهت هناء إلى ضرورة مراجعة بيئة المدارس لحفظ أرواح التلاميذ، داعية وزارة التربية والتعليم للقيام بدورها في تهيئة البيئة المناسبة للتلاميذ، وأن لا تُقرر فتح المدارس قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير التي تحفظ سلامة المعلمين والتلاميذ لضمان عام دراسي مستقر.

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