مراقبو وقف إطلاق النار قلقون بشأن بطء تجميع القوات

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أعربت آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان “سي تي سام” عن قلقها إزاء التقدم البطيء في عملية تجميع القوات.

وبموجب شروط اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه ، يتعين على أطراف اتفاق السلام المنشط إنشاء جيش قومي وتسوية الخلافات حول عدد وحدود الولايات قبل تشكيل حكومة انتقالية في 12 نوفمبر.

في كلمته أمام اجتماع الآلية في العاصمة جوبا يوم الخميس ، قال رئيس الآلية أبيشي اقينو ، إن عملية التجميع لا تزال بطيئة و اطراف إتفاق السلام لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حددته الإيقاد لتديب ونشر نصف القوات البالغ عددها 83 ألف جندي قوات قبل نهاية 30 سبتمبر الماضي.

وقال أقينو إن القوات الحكومية تحتل حالياً مدرسة لورا الابتدائية ، ومدرسة روني الابتدائية ، ومدرسة جامبو الابتدائية ، ومدارس ووكتيبي الابتدائية في ولاية نهر ياي.

وأضاف “تم إخلاء مبنيين فقط بواسطة القوات الحكومية في نمولي و مولي توكورا في توريت وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمباني المدنية المحتلة إلى 39 مبنى”.

وكشف أقينو، أن 35 من هذه المباني المدنية ، لا سيما المدارس والمراكز الصحية ، تحتلها القوات الحكومية ، وأربعة منها تحت سيطرة قوات المعارضة المسلحة، مبيناً أن الفشل في إخلاء هذه المباني يدل على عدم الإلتزام بعملية السلام.

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وفي سياق منفصل ، أشارت آلية مراقبة وقف إطلاق النار إلى أنها تحقق في عدد من الحوادث التي ارتكبتها المجموعات التي لم توقع على اتفاق السلام ، بما في ذلك عمليات خطف المدنيين على الطريق بين كيريكا ومامبي.

وتابع “التوترات في مايوت وتورو ايضاً تثير القلق ونحن نقوم بالتحقيق فيها”.

وقال المسؤول، إن اللجنة الفنية الخامسة عشرة التابعة “لسي تي سام” ناقشت خمسة انتهاكات ، أولها القتال بين جبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سيريلو وفصيل المعارضة المسلحة بقيادة مشار في “ويرو بانما” في فبراير 2019 ، ونسبها مراقبو وقف إطلاق النار إليى مجموعة توماس سيرلو.

وتابع اقينو “هذه الحوادث تصل إلى خمسة انتهاكات بموجب اتفاق السلام الذي تم تنشيطه وإتفاق وقف إطلاق النار “.

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