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المحكمة ترتب لإعلان استئناف محاكمة البشير

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مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة 0 تبليغ

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الخرطوم: الانتباهة أون لاين

كشفت مصادر عليمة، لموقع (سودان ديلي) أن المحكمة المُكلفة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ستُعلن هيئتي الاتهام والدفاع؛ لاستئناف جلسات القضية، عقب الفراغ من إجراءات الفحص التي تقدمت بها هيئة الدفاع لدى محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة الموضوع، برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، حددت الأسبوع الماضي جلسة لسماع أربعة شهود، تمت إضافتهم من قبل هيئة الدفاع.

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