شاب يزوج شقيقته بعد طعن معاكسها بالسكين

التاريخ: 12-أكتوبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements شهدت إحدى المناطق بالمتاخمة لولاية الخرطوم وذلك على إثر قيام أحد الشباب بطعن شخص قام بملاحقة شقيقته وبعد ‘سعاف المجني عليه تدخل بعض الوسطاء لإنهاء الخلاف ليقوم شقيق الفتاة بزيارة الشاب المصاب، وبسؤاله عن معاكسته لشقيقته أكد له بأنه يريدها زوجة ولا يرغب في معاكستها. وعندما رأي شقيق الفتاة صدق الشاب أعرب عن قبوله زوجاً لشقيقته ليصل الطرفان إلى صلح بعد أن أبدى الشاب المصاب جديته في طلب الزواج، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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