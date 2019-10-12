ولاء البوشي تلغي حسابها في (فيس بوك) خوفاً من الاختراق

أغلقت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وبررت الخطوة بتخوفها من اختراق حسابها.

في وقت اكد فيه ناشطون في مواقع التواصل ان اغلاق الحساب جاء بسبب تناقض مواقف ولاء البوشي ما بين الثورة وحقيبة الوزارة.

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وقالت ولاء في تصريح ان اغلاق حسابها على الفيسبوك جاء تحسباً من اي اختراق، وقالت “اغلاق الحساب تم خوفاً من اختراقه بواسطة مجموعة عبد الحي يوسف بعد تدويني بلاغ ضده الاسبوع الماضي”.

وكان عبد الحي يوسف قد وصف ولاء البوشي في خطبة الجمعة الماضية بانها “لا تدين بالذي يدين به”، ما اعتبرته اتهاما بالردة فتحت بموجبه بلاغاً ضده لكن “247” من تيار نصرة الشريعة اعلنوا تكوين هيئة للدفاع عن عبد الحي.

ويرى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ان اغلاق البوشي حسابها في “فيس بوك” ليس خوفاً من اختراقه لكنه خوفاً من فضح مواقفها المتناقضة ما بين ايام الثورة واليوم مستدلين بحسب المجهر السياسي، بانها اغلقت الحساب بعد ان بدأت تظهر منشورات لها قبل الثورة تناقض ما هي عليه الآن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)