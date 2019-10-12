محاكمة ثلاثة متهمين بقتل مواطن بعد أدائه صلاة المغرب

التاريخ: 12-أكتوبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة حددت محكمة الجنايات بالحاج يوسف جلسة 16/10/2019 للسير في محاكمة ثلاثة متهمين بقتل مواطن بالقرب من منزله بعد تناوله افطار رمضان مع مجموعة من أبنائه وأقاربه. Advertisements بتناول طعام الأفطار في رمضان تعدى عليه ثلاثة من المتهمين قاموا بطعن ابنه ثلاث طعنات وبعدها تعدوا على الأب بالطعن بينما كتب العناية الإلهية النجاة للابن إلا أن الأب فارق الحياة، وبالقبض على المتهمين والتحري معهم حول البلاغ إلى المحكمة التي قامت بسماع المتحري في البلاغ وإفادات والذي قدم مستندات الاتهام حيث تولى تمثيل الاتهام الأستاذ صديق كدودة، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365) +++++++

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