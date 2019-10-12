(مياه باردة) تنهي حياة شقيق على يد شقيقه

تمكنت شرطة الحتانة بإشراف العميد علاء الدين محمد أحمد وبمتابعة رئيس القسم العقيد أحمد المرتضى من القبض على أحد المتهمين بسبب سكب مياه باردة في جسد شقيقه الذي يعاني من اضطرابات نفسية مما أدى لمقتله في الحال.

Advertisements

تم تدوين بلاغ في مواجهة الشقيق المتهم، تحت المادة (130) من القانون الجنائي بينما تم تحويل جثة القتيل لمشرحة أم درمان وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، بحسب صحيفة الدار.

وفي موكب حزين تم تسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى. فيما تجري شعبة المباحث بالحتانة التحريات اللازمة حول البلاغ للوصول لمعرفة الأسباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)