قوى التغيير تسلم رئيس الوزراء برنامجها الإسعافي اليوم

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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أكدت قوى الحرية والتغيير عن تسليمها اليوم “السبت” رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برنامجها الاسعافي، مشيرة الى ان البرنامج جاء في “120” صفحة ويشمل العديد من القضايا.
واقر عضو اللجنة المركزية وسكرتير الاتصال المؤسسي بالحزب الشيوعي “صديق يوسف” بتأخر قوى الحرية والتغيير في تسليم برنامجها لرئيس الوزراء، مشيراً الى ان انتقاد “حمدوك” لهم كان في محله.
واكد ان البرنامج الاسعافي والذي اعد في اكثر من “120” صفحة يناقش قضايا السلام والحرب والتشريعات والحريات والصحة والتعليم، مؤكداً بحسب المجهر السياسي بانه برنامج متكامل لمعالجة أزمات البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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