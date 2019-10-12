التاريخ: 12-أكتوبر-2019
5 مشاهدة
تفيد مصادر بأن النزيل بالسجن الاتحادي السابق أبو هريرة حسين يتواجد حالياً بمستشفى علياء بأم درمان للمزيد من الفحوصات الطبية، على إثر معاناته من داء السكر.
وكان الأطباء قد قرروا بتر قدم أصبعه إلا أن أسرته رفضت ذلك ليتم عرضه على طبيب آخر أجرى له بعض الفحوصات وعلاجات جديدة مع نظافة الجرح أدت إلى التئام الجرح ونجاته من بتر الأصبع.
وكان النزيل بالسجن الاتحادي بحسب صحيفة الدار، قد عين وزيراً للشباب والرياضة قبل سقوط نظام البشير بأيام وأعتقل عند عودته عبر مطار الخرطوم من شهر العسل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبو هريرة حسين بمستشفى علياء بعد نجاته من بتر الأصبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.