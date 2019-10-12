أبو هريرة حسين بمستشفى علياء بعد نجاته من بتر الأصبع

تفيد مصادر بأن النزيل بالسجن الاتحادي السابق أبو هريرة حسين يتواجد حالياً بمستشفى علياء بأم درمان للمزيد من الفحوصات الطبية، على إثر معاناته من داء السكر.

وكان الأطباء قد قرروا بتر قدم أصبعه إلا أن أسرته رفضت ذلك ليتم عرضه على طبيب آخر أجرى له بعض الفحوصات وعلاجات جديدة مع نظافة الجرح أدت إلى التئام الجرح ونجاته من بتر الأصبع.

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وكان النزيل بالسجن الاتحادي بحسب صحيفة الدار، قد عين وزيراً للشباب والرياضة قبل سقوط نظام البشير بأيام وأعتقل عند عودته عبر مطار الخرطوم من شهر العسل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)