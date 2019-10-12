(خرطوم اوفسايد)… معاناة النساء مع كرة القدم

حصلت المخرجة السودانية مروة زين على الجائزة الثانية في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد عن فيلمها الوثائقي “خرطوم اوفسايد” الذي يتناول معاناة النساء في ممارسة كرة القدم في السودان في العهد البائد.
وبحسب آخر لحظة انه يعد اول تجربة اخراج طويلة للمخرجة الشابة بعد ان صنعت من قبل عدداً من الافلام القصيرة خلال السنوات الماضية، منها “رندة” و”اللعبة” و”الثقافة للجميع”.
يذكر ان فيلم “خرطوم اوفسايد” عرض لاول مرة في احد الاقسام الرئيسية في مهرجان برلين السينمائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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