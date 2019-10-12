عوض أحمودي يهتف: (مدنيااااو)

فاجأ الموسيقار عوض أحمودي الجمهور الحاضر خلال حفل الفنان جمال فرفور أمس الأول بالقراند، بهتاف دون أي مقدمات: (مدنياااااو)، الأمر الذي أدى لتفاعل الجمهور معه ومطالبتهم بالمقابل لجمال أن يغني أغنية وطنية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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