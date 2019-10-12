هدى عربي ترتشف (الشاي) في لايف الساعات الأولى من الصباح

باغتت الفنانة هدى عربي أصدقاءها وجمهورها بصفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك” وهي تقوم بإطلاق لايف في الساعات الأولى من الصباح، وبالرغم من التوقيت الباكر للايف إلا أنه حصد أكثر من (114) ألف مشاركة، بينما قامت “هدى” باستماحة جمهورها العذر في تناول كوب شاي أثناء ونستها معهم، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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