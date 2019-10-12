سيف الجامعة … مشروع فني وطني جديد

يستعد الفنان سيف الجامعة لتسجيل سهرة خاصة لقناة النيل الازرق، يقدم فيها باقة من الاغنيات الجديدة بآلة العود، وجميعها من الحانه.
كما يتحدث سيف في السهرة عن مشروعه الفني الوطني الجديد بالاضافة الى عدد من المواضيع التي تشغل الساحة الفنية ومجلس اتحاد الفنانين الذي يشغل منصب الامين العام فيه.
ويذكر وبحسب آخر لحظة ان سيف الجامعة قدم للساحة مؤخراً مجموعة من الأصوات الجديدة الشابة, من خلال اغنيات من الحانه تم تسجيلها في الاستديو الخاص به بحي الموردة بام درمان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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