تنطلق الاثنين أولى جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة وسط اختلافات حول منبر...

القاهرة: صباح موسى

تنطلق بعد غد (الاثنين) المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو في جوبا، ومازالت مفوضية السلام لم تشكل بعد للجدل الدائر حولها ما بين كونها تنفيذية تنفذ مقررات السلام، وبين أنها صانعة للسلام ومباشره لجولاته، إضافة إلى عدم الاتفاق على منبر التفاوض الدائم رغم عقد أولى جلساته بجوبا، فهل ستستضيف جنوب السودان مفاوضات السلام أم أن هناك منبرا آخر لم يتم الاتفاق حوله بعد؟

اكتمال الاستعدادات

الخرطوم من جانبها أعلنت الأسبوع الماضي اكتمال الاستعدادات لبدء عملية التفاوض مع الحركات المسلحة بجوبا، وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عضو مجلس السيادة الانتقالي لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان نيكولاس هايسوم في الخرطوم، استعداد السلطة الانتقالية لتوفير كل ما يساعد في إنجاح عملية السلام من خلال تحديد مهام مفوضية السلام ونطاق عملها، من جهته أبدى هايسوم تفهمه لمسار عملية السلام الجارية في السودان، والتحديات التي تواجهها، مؤكداً دعم الأمم المتحدة ومساندتها لمفوضية السلام بهدف إنجاح مهامها.

في الوقت نفسه تواصلت المشاورات غير الرسمية في أديس أبابا بين مجلس السيادة والحركات المسلحة المنضوية في تحالف الجبهة الثورية استعدادا لجولة المفاوضات الأولى.

السلام أولوية

مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان أكد أن السلام هو الأولوية الأولى في كل القضايا. وقال مناوي لـ(اليوم التالي) إن الحركات المسلحة التي اجتمعت بالعين السخنة مؤخرا وصلت إلى رؤية مشتركة للمفاوضات بدون تفاصيل، لافتا إلى أن بداية التفاوض بعد غد جزء من التفاصيل، وإلى أن المنبر جزء آخر من التفاصيل، وكذلك الوسيط، مضيفا: أما الرؤية عامة والتي حملت العناوين الرئيسية فكان متفقا عليها، مبينا أن كل دول الجوار من جوبا وإنجمينا والقاهرة وإثيوبيا هي التي تطرح المنبر، وأن الأمر مطروح لدول الجوار والدول ذات الشأن التي تتحرك في وضع السلام. لافتا إلى أنه لا يملك تحديد منبر التفاوض بمفرده وقال: أنا لا أمثل رأي الحركة ولا كل الحركات في السودان، وكنا في القاهرة وإنجمينا وجوبا فلذلك نشعر أن هذه الدول هي أطراف أساسية في القضية السودانية، ونترك أمر المنبر لهم، مضيفا: أما بالنسبة للاتفاق على تحديد المنبر فمازال الأمر في يد الدول الجارة، مبينا أنهم يدعون عبد الواحد محمد نور للانضمام للعملية التفاوضية وسيظلون يدعونه. وعن رؤية مالك عقار بالحكم الذاتي للأقاليم قال مناوي: هي آراء ومواقف للقيادات، وهم على القناعة التامة وربما لا تتحقق ولكن هذه آراء، مضيفا: أترك تقدير الموقف للمتشاورين، ولكن نذهب للأمام ونحن في السودان، مؤكدا أن أزمة السودان ليست جديدة فهي أزمة قديمة جدا وتحتاج إلى ترميم الأمور، موضحا أن مفوضية السلام آلية تنفيذية وبعد ذلك السلام والذي يجب أن توليه الحكومة الانتقالية اهتماما.

محور العملية

كما أكد عبد العزيز عشر مستشار رئيس حركة العدل والمساواة من جانبه أن السلام هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار بالبلاد. وقال عشر في لقاء تفاكري بين العدل والمساواة وعدد من قادة الحركات المسلحة والإعلاميين بالقاهرة (الاثنين) الماضي إن السلام هو محور عملية الاستقرار وإنه يساهم في تطوير كل الملفات، مؤكدا أن الصورة ليست وردية، وأن هناك عقبات أمام وضع مستقر، وقال: كلنا مسؤولون عن تجاوز الماضي، وإننا في حاجة لتضامن ودعم مصر وكل دول الجوار للسودان في هذه المرحلة حتى نستطيع أن نتقدم بالمرحلة للأمام، موضحا أن المفاوضات ستكون بها عدة مسارات في إطار منبر واحد، وقال: سيكون هناك مسار لدارفور ومسار للحركة الشعبية شمال ومسار لشرق السودان وآخر للشمال، كل هذه المسارات لديها خصوصية وستكون في منبر واحد ووسيط متفق عليه، وربما يفضي لاتفاق سلام واحد بمسارات متعددة، وتابع: ليست هناك مشكلة في قضايا التفاوض وهي شبه متفق عليها، موضحا أن هناك قضايا طابعها قومي منها التحول الديمقراطي وهي تحتاج فقط إلى تنظيم القوانين التي تدير هذه القضايا، وقال إن القضايا الخاصة بالتنمية ستكون في مسألة الوضع والتمييز الإيجابي، لافتا إلى أنه بمجرد سقوط النظام هناك قضايا تحققت، وقال: لكن مناطق الهامش تحتاج لمعالجة، وحتى نلتزم في المستقبل بهذه السياسات نحتاج إلى اتفاق حتى نضمن تنفيذ هذه السياسات مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى التعاظم والسمو على الأشياء، وقال: لكن صعوبة قضايا المرحلة تحتاج إلى ضرورة التكاتف لأن التحديات كبيرة.

لم يحدد

وأبانت مصادر من الحركات المسلحة المشاركة في التفاوض أنه لم يحدد حتى الآن منبر التفاوض. وقالت المصادر لـ(اليوم التالي) إن الاجتماع الأول المزمع عقده يوم الاثنين سيكون لقاءً تشاوريا حول تحديد المنبر الأول، وأنه لا يعتبر انطلاقا حقيقيا للمفاوضات، وأوضحت المصادر أنه ليس هناك اعتراض من جانبها على جوبا مقرا للتفاوض فهي قريبة ومهتمة بتحقيق السلام، متساءلة في الوقت نفسه: لكن هل حوبا قادرة على دفع مستحقات السلام؟.

وضعها صعب

أما صالح منصور رئيس مكتب حركة تحرير السودان (جناح مني أركو مناوي) بالقاهرة فقد أكد أن الجميع متفائل ولديه نوايا طيبة وعلى أتم الاستعداد للدخول في عملية السلام وإكمالها لتحقيق سلام حقيقي يحافظ على أمن واستقرار البلاد. وقال منصور لـ(اليوم التالي) إن الجلسات الإجرائية والاستعدادات قد اكتملت، وتم الاتفاق على لجان التفاوض، إلا أن تحديد منبر التفاوض لم يحسم حتى الآن، مضيفا أنه رغم انطلاق المفاوضات بجوبا إلا أن هناك انقساما حول إقرارها مقرا للتفاوض، لافتا إلى أن جوبا نفسها لديها مشاكل وأوضاعها الاقتصادية التي لا تتحمل جولات التفاوض الطويلة، وقال: نحتاج إلى جهة بها إمكانات حتى تدعم عملية السلام في المستقبل وجوبا وضعها صعب، مضيفا: ليس لدينا مانع في جوبا ولكننا نريد منبرا يساعد في عملية السلام، مشيرا لأن قيام المفاوضات في منبر واحد أفضل من تعدد المنابر فيها، موضحا أن هناك اختلافا حول المنبر وأن كل مجموعة لديها وجهة نظر في هذا الأمر، مبينا أنه لو ظل هذا الاختلاف قد تكون أديس أبابا أقرب لأن تكون المقر، وقال إن القطريين أيضا يرغبون في استضافة المفاوضات، ومن جانبنا نرفضهم لأنهم طرف غير محايد لم يستطع تحقيق شيء في ملف دارفور من قبل، مضيفا أن أقرب دولة تفهم الملف جيدا هي مصر، مشيرا لأن مصر تمتلك القدرة السياسية والأمنية إلا أنها لا تملك القدرة المادية وأن ذلك متوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الإطاري بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وعبد العزيز الحلو الشهر الماضي، موضحا أنه تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإسقاط أحكام الإعدام، وفتح الممرات لتوصيل الإغاثات، وقال إن كل المحاور سارت بشكل يبعث الثقة بين الجانبين ويمهد الطريق ويعطي فرصة للتفاوض بشكل جيد، إلا موضوع إسقاط أحكام الإعدام لم تتخذ فيه الحكومة حتى الآن قرارا حاسما، موضحا أن المحاور التي سيدور حولها التفاوض ستكون حول الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية وعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم، علاوة على مناقشة جذور أزمة الحرب، بالإضافة إلى تقسيم السلطة والثروة، وقال إن الوسطاء سيمثلهم الاتحاد الأفريقي ومصر وجنوب السودان والأمم المتحدة وتشاد والإمارات والسعودية، وقال إنها دول تدعم بشكل قوي العملية السلمية في السودان ومن المسهلين لهذه العملية.

الحكم الذاتي

ضحية سرير توتو ممثل الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار بالشرق الأوسط قال: نحن في الحركة نرغب في جوبا مقرا للتفاوض، وأضاف توتو لـ(اليوم التالي) اتفقنا في الجبهة الثورية على ذلك في اجتماعات العين السخنة، لكن بعض الفصائل لديها رأي آخر، وتابع: تفويض الاتحاد الأفريقي سيكون لجنوب السودان ومن الممكن أن تكون هناك جلسات في عواصم أخرى، رغم أن تشتيت التفاوض غير محبب لكن ربما ذلك سيكون لإرضاء بعض الحركات، مشيرا لأن جوبا ستكون فقط مقرا للمفاوضات، وأن هناك 52 دولة داعمة للسلام ومستحقاته في السودان، موضحا أن المحاور ستتلخص في مسار القضايا بشكل عام وفي كيف يحكم السودان وعلاقة الدين بالدولة والترتيبات الأمنية، وقال إنه سيكون هناك مسار للمنطقتين والحركة الشعبية شمال ستتولى هذه القضايا في جبال النوبة والنيل الأزرق، مبينا أن حركته في هذا الصدد تدعو للحكم الذاتي في المنطقتين لمعالجة بعض إشكاليات القضايا المختلفة بهما، مؤكدا أن الحكم الذاتي للتعقيدات الثقافية والدينية وليس كخطوة لتقرير المصير، وقال: لا ندعو أبدا لتقرير المصير ولا لانفصال، مضيفا: ربما مستقبلا نبحث صيغة لوحدة جنوب السودان معنا مرة أخرى.

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