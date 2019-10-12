السيادي يشكل مجلس الأمن والدفاع ويمدد حالة الطوارئ لـ”3″ أشهر

الخرطوم – (اليوم التالي)

أصدر المجلس السيادي الانتقالي مرسوماً جمهورياً بالرقم (7) قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وشمل كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس طبقاً لتعميم صحفي أمس (الخميس)، بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة في ما يتعلق بأمن ووحدة السودان، إلى جانب إصدار موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، موجهات التخطيط لبناء وتطوير احتياجات وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى. كما يوافق المجلس على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمامات الدفاع والأمن.

ومن ضمن مهامه التوصية للمجلس السيادي بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، والتوصية للمجلس السيادي بإعلان الحرب وفق أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.

رسمياً تمديد حالة الطوارئ لـ”3″ أشهر

قال محمد الفكي سليمان الناطق باسم المجلس السيادي إن المجلس وافق في اجتماعه أمس (الخميس) على تمديد حالة الطوارئ لـ(3) أشهر، اعتباراً من الغد. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت موافقتها على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، وبررت ذلك بأن السودان لا يزال يعيش وضعا استثنائياً، وأقرت بعدم تسليمها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برنامجاً مفصلاً بشأن الاقتصاد حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي