إعلان مجلس الوزراء وقوفه مع وزيرة الشباب والرياضة في قضيتها ضد عبد الحي يوسف فتح بابا للجدل يتعلق...

الخرطوم – مهند عبادي

انتقاد حاد وجده قرار مجلس الوزراء أمس الأول الأربعاء والذي أعلن من خلاله تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها ضد عبد الحي يوسف الداعية الإسلامي المعروف وتوجيه وزارة العدل بتولي الأمر، كثيرون استهجنوا مسلك المجلس الوزراي ووقوفه مع الوزيرة في قضية اعتبروها شخصية ولا علاقة لها بالحكومة، وطالبوا مجلس الوزراء بتنفيذ مهامه الأساسية المحتاجة لها البلد بدلا عن التضامن مع الوزيرة، فهذه قضية شخصية تحلها لوحدها، ولكن في المقابل تبدو الوقفة التضامنية منطقية لدى آخرين يؤكدون أن الأمر ليس بالمسألة الشخصية فهي قضية عامة تتعلق بالحكومة بأكملها وتمس جوهر سياسات التغيير والديمقراطية فإساءة عبد الحي لم تكن لولاء البوشي بل تعدتها لكافة أعضاء الحكومة وهو الأمر الذي أكده مجلس الوزراء في جلسته عندما اعتبر أن الهجوم على الوزيرة وسياسات وزارتها يعتبر هجوما على الحكومة.

وفي الأثناء يعتقد مراقبون أن توجيهات مجلس الوزراء بتولي العدل للمسؤولية يجعلها في مواجهة ضد المنابر والدعاة من خلال التضامن مع وزيرة الشباب والرياضة في ما تعرضت له من هجوم، ويعتقد هؤلاء أن هذا التضامن مستفز لمشاعر الشعب السوداني الذي يعتقد أن هنالك أولويات ثورية تركت جانباً وانصرفت الحكومة بأكملها لقضية ما كان لها أن تأخذ كل هذا الحيز الذي يفترض أن يتاح لقضايا أهم وبحسب رأيهم فإن البلاد ليست في حاجة إلى الدخول في المعارك الدينية لأن للمعتقد قدسيتة باعتبار أن البوشي لديها من يناصرها وبالمقابل هنالك متشددون ربما يعتبرون عبد الحي يوسف على حق مما يدخلنا في نفق الحق والباطل ولا نعرف إلى أي مكان ستصل البلاد نتيجة لتلك الحالة نم المناصرة والحشد المضاد فالبلاد تمر بمرحلة مفصلية ويجب أن يتنازل فيها بعضنا البعض وإشاعة روح التسامح في سبيل بناء دولة القانون والعيش الكريم

وينصح هؤلاء ولاء ومجلس الوزراء بالعمل بمبدأ التسامح وتحقيق لشعارات هذه الأرض لنا نعمرها ونعيش فيها جميع.

بالنسبة للكثيرين ممن كانوا يأملون في حلحلة أزمات البلاد ومعالجتها وينظرون إلى الفترة الانتقالية بأنها البوابة التي ستفتح للبلاد آفاق تحقيق الأحلام، فإنهم بدأوا في التراجع عن أمنيات الرفاهية التي كانوا ينتظرون تحقيقها بتكوين الفترة الانتقالية وربما يشكل انصراف مجلس وزراء الحكومة الانتقالية إلى الانشغال بقضايا بعيدة عن تطلعات الشرع السوداني واحدا من أبرز الأشياء التي ربما تؤلب الشعب على الحكومة مجددا ولن يكون وقتها التشكيك في المنظمين للمليونيات كما هو الحال مع دعوة الواحد والعشرين من أكتوبر ممكنا فحينها ستتجاوز لجان الأحياء والمقاومة بوصلة قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وسيخرجون شاهرين الهتاف لإسقاط الحكومة التي لم تلب تطلعاتهم ولم تقتص لشهداء ديسمبر المجيدة، فالمعركة الآن ليست مع أنصار التيار السلفي المتشددين منهم ومناصري النظام السابق بل هي معركة كرامة وحياة الإنسان السوداني واسترادد الحقوق ونصرة المظلومين والقصاص للشهداء، فالفترة الانتقالية معلقه عليها الآمال في إخراج البلاد من أزماتها، وتحقيق التحول نحو الديمقراطية ولكنها في ما يبدو بحسب كثيرين ستنتهي مع المناضلين الجدد المتسلقين وأبناء الجماعات الإسلامية (الزعلانين)، والمسلسل القادم نسمع ونشاهد وقفات ضد هذا واحتجاجات لرفض هولاء وبلاغات وأوامر قبض.

ويقول مراقبون: لو كان هنالك برنامج عمل أو خطة لكيفية إدارة البلاد البلاد لصمت الناس وبلعوا ألسنتهم وتوقف نقد الحكومة ولكن ما يشاهده الجميع لا شيء سوى الفوضى والفشل وكل وزير يهرف بما لا يعرف ويصرح كما يحلو له في ما يخصه وما لا يعنيه وأزمات البلاد التي خرج من أجلها المواطن لم تراوح مكانها بل لم يظهر برنامج عمل لكيفية الخروج منها ويبدو أن حمدوك في واد وقوى الحرية والتغيير في واد آخر بحسب الكثيرين ممن يؤكدون أن الوزراء اتضح أن همهم الأساسي كان يتمثل في الوصول إلى الكرسي ولا يهتمون بقضايا الشعب وانتظاره لخطط إصلاح أوضاع البلاد.

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