بحر الدين كرامة رئيس تحالف إعلان جوبا لـ”اليوم التالي”: سنفتح مساراً ثالثاً للتفاوض

الزين عثمان

** مع اقتراب بدء المفاوضات المباشرة مع الحركات المسلحة عقب إعلان المبادئ في جوبا، تتبدى المهمة المقبلة وعراقيل الوصول إلى سلام، ذاك لتعدد الكيانات، بالأمس سحب تحالف إعلان جوبا، طلبه بالانضمام إلى الجبهة الثورية، واتهمها بتهميش بعض قوى الكفاح المسلح، رفض الجبهة الثورية ضم التحالف إلى صفوفها دفعه إلى اختيار مسار ثالث لعملية التفاوض، وحسب بحر الدين آدم كرامة رئيس تحالف إعلان جوبا، فإن التقدم بطلب التحالف الانضمام للجبهة الثورية قصد منه توحيد الرؤى التفاوضية في كيان عريض لقوى الكفاح المسلح، لكن بعض فصائل الجبهة الثورية تريد أن تفرض سلطة أبوية على بعض الحركات ما دفع التحالف لسحب طلبه.. ما هو (إعلان جوبا) وما هي خطته للسلام والمفاوضات، كل هذا نجده في متن الحوار الذي أجريناه مع رئيس التحالف بحر الدين آدم كرامة فإلى مضابط الحوار:

* ما هو تحالف جوبا وما هي الفصائل التي تنضوي تحته؟

إعلان جوبا تحالف استراتيجي جمع بين ست حركات مسلحة موجودة في الميدان جنباً إلى جنب مع بقية حركات الكفاح المسلح، والتحالف يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، باعتبار أن جميع الحركات لديها ذات الأفكار والرؤى المتقاربة والمتطابقة في أهمية التغيير، في مجتمعنا السوداني، بجانب أن هناك قواسم مشتركة كثيرة وهدفنا واحد وهو تحقيق العدالة والحرية والمساواة للمواطن السوداني الذي ذاق الأمرين في الفترات السابقة، نتيجة الحروب وعدم التنمية المتوزانة، ما دفع العديد من الحركات لحمل السلاح، والتحالف يضم عددا من الحركات المكونة له وهي المجلس الثوري السوداني بقيادة بحر الدين آدم كرامة، وجبهة القوى الثورية بقيادة موسى حسان موسى، والحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع أبو مطارق) بقيادة سعيد يوسف ماهل، والعدل والمساواة السودانية الجديدة بقيادة تاج الدين إبراهيم إسماعيل والجبهة الوطنية السودانية للتحرير بقيادة يعقوب آدم سعد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الدبب بقيادة أبكورة أحمد فضل الله وهناك رفاق آخرون أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى التحالف.

ما موقفكم من توقيع إعلان المبادئ الذي تم في جوبا؟

الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في جوبا ممتاز، ويمهد الطريق للسلام الفعلي من أجل حل المشكلات الاقتصادية والأمنية، وبناء الوطن لأن السودان يمر بظروف معقدة كثيرة، وهذه تعتبر بداية عهد جديد، ونحن لم نكن بعيدين عنه، وكنا جزءا منه، وجئنا إلى جوبا بقلب مفتوح بعد قبولنا دعوة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وتشكل التحالف نتيجة الاجتماعات المشتركة العديدة حيث توحدة الرؤى والافكار على ضرورة تحقيق السلام والانحياز إليه، باعتبار أن ثورة الشعب السوداني العظيمة جاءت لتلبي تطلعاته بالعيش الكريم وتحقيق السلام وإرساء قيم الحرية والسلام والعدالة.

كيف تنظرون إلى الجبهة الثورية كقائد لعملية السلام من قبل الحركات، وهل هناك اتجاه الاندماج معها؟

سمعنا وعوداً كثيرة وشائعات عديدة وجهوداً خيرة كثيرة، غير أنها بقيت وبقينا معها في حدود الانتظار دون تحقيق، وقلنا لماذا لا يقدم الثوار أنفسهم ليشد بعضهم البعض بنقاء ونلتقي على ميثاق وطني دقيق يشخص أبعاد الظروف التي نمر بها ويرسم طريق المستقبل ويحدد الخطر، وتقدمنا بطلب للجبهة الثورية للوحدة ولكن طلبنا لم يجد الاهتمام وحتى الآن لم يتم الرد وبناء على ذلك سحبنا طلب انضمامنا إليها.

لماذا لم تقبل الثورية بطلب انضمامكم لها؟

هم يريدون استيعابنا تحت مظلة أحد مكونات الجبهة الثورية وتذويبنا، ويفكرون بطريقة أننا مغنم جماهيري وعسكري، كل يريدنا تبعا له ونحن نرفض هذا السلوك الانتهازي وممارسة الأبوية والوصاية، نحن أصحاب قضية ولنا وجود فعلي في الميدان، ولا نقبل بالوصاية والتنمر، عليه سنستمر في طريقنا الذي وضعناه لأنفسنا، ولن نغلق الباب أمام أي محاولة لتوحيد الرؤى في الهم الوطني.

وما هي الخطوة القادمة عقب سحبكم طلب الانضمام للثورية مع اقتراب بدء المفاوضات؟

سنفتح مسارا ثالثا للتفاوض كتحالف إعلان جوبا، نضع فيه رؤيتنا لعملية السلام، ومساراتها.

ما هو موقعكم من قوى إعلان الحرية والتغيير؟

شريكنا في التغيير ولكنه اختار درب القرون الوسطى للانفراد بالسلطة والاستئثار بالحكم دون النظر إلى بقية المكونات التي قادت معه الثورة جنباً إلى جنب، وحتى قبل انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة، لكن ما قام به لا يتوافق مع روح الثورة، وهذا الأسلوب أبعد المسافة بيننا وجعلنا نعيد قراءة هذه الشراكة لأنه شريك مخسر.

تقصد أنكم لا تؤيدون إعلان الحرية والتغيير ولديكم رأي في إدارته للدولة في الفترة الانتقالية؟

نحن نرفض التأثير على حكومة حمدوك ووضع المتاريس والعراقيل أمام إنجاز مطلوبات الثورة، صحيح أن قوى الحرية والتغيير هي التي اختارت حمدوك ولكن حمدوك الآن رئيس لكل أهل السودان والثورة هي ثورة الشعب السوداني وليست ثورة الحرية والتغيير، وعليه يجب أن تحقق أهدافها وتطلعات الشعب.

وما هي تحفظاكم على ميثاق إعلان الحرية والتغيير؟

الميثاق ليس فيه عيب سوى أنه أغفل بعض القوى الحية والتي كانت تخرج في المواكب وتوجد في أرض الاعتصام حتى سقوط النظام، وكل مراحل الثورة مروراً بالعصيان، وفيها عدد من الضحايا والشهداء والجرحي، ونحن قوى حية في الثورة، رغم عن ذلك تم تجاوزنا.

ما هي رؤيتكم لعملية السلام؟

السلام خيار استراتيجي ويجب أن يخاطب جذور المشكلة السودانية وليس طلاءها بمساحيق تجميلية كما فعل النظام البائد، لذلك تتمثل رؤيتنا في الدعوة لمؤتمر السلام العادل والشامل، والذي تشارك فيها كل الحركات بدون إقصاء، قبل الدخول في التفاوض، يتم فيه طرح القضايا بشفافية وقلب مفتوح، وبجانب تكوين لجان لهذه الملفات، وتمثل كل الحركات بشكل متساوٍ في النقاش في هذه اللجان، حتى لا نكرر التجارب السابقة والحلول الجزئية الفاشلة وتناقش فيها خصوصيات المناطق المتأثرة بالحرب، الترتيبات الأمنية، العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، قضايا التهميش والفئات الضعيفة، المواطنة المتساوية، نظام الحكم، العلاقة بين المركز والأقاليم، وقضايا الأرض والحواكير والمسارات، عدالة توزيع السلطة والثروة، التنمية العادلة والمستدامة وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، التعويضات وإعادة الممتلكات، العدالة الانتقالية، والمصالحات، وإنصاف الضحايا، الوضع الإداري للأقاليم المتأثرة بالحرب، ويشارك فيه ممثلو المجتمعات في مناطق النزاع والنازحون، واللاجئون، والمجتمع المدني والخبراء والمسهلون؛ من داخل وخارج البلاد.

ما هي الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة تجاه للحركات من أجل السلام؟

أن تستجيب لمطالب الثورة والسلام وهي الرافعة الثالثة لشعار الثورة، لأن السلام ضرورة ملحة للشعب السوداني وهي مطالب عادلة ومشروعة، وأن يكون لديهم الصدق والجدية والتفويض الكامل للتوصل إلى سلام مستدام وإنهاء معاناة النازحين واللاجئين، وإعادتهم إلى مناطقهم، للمساهمة في بناء الدولة السودانية بفاعلية.

من وجهة نظركم هل الأشهر الستة كافية لإحلال السلام؟

صنع السلام أولوية إنسانية نبيلة خالدة والأمر يحتاج إلى إرادة إنسانية حقيقية لتلبية متطلبات السلام الأشهر الستة ممكنة لو توفرت هذه الإرادة، ووفرت مطلوبات السلام.

ما هي تحفظاتكم على المفاوضات القادمة والمنبر المحدد؟

ليست لدينا أي تحفظات أما عن منبر الجنوب فنرى أن جنوب السودان هو المنبر الأوفق خاصة وأننا شعب واحد في دولتين وهم أكثر إدراكا للمشكلة السودانية عن غيرهم.

ما هو رأيكم في حكومة حمدوك.. وخطتها في الفترة الانتقالية؟

حكومة حمدوك في حقول من الألغام في سبيل الوصول إلى تنفيذ أولويات صعبة وبرغم أن الثورة السودانية قادها تحالف عريض من القوى السياسية والمدنية، لكن الرجل اصطدم بجبهة داخلية متصدعة على مستوى حلفاء الثورة أنفسهم، فضلا عن قوى سياسية تشعر بالإقصاء والتهميش، ورموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمركز والولايات، والحكومة، مع ذلك كله تسير حكومته بخطى ممتازة في الاتجاه الصحيح ولكنه يحتاج إلى سند جماهيري حتى يكمل خطته.

ماذا عن محاكمات رموز النظام السابق؟

على المحكمة الدستورية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي التي ارتكبوها خلال فترة حكمهم للبلاد.

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