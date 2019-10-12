قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات في الشهر الماضي (540) ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات...

الخرطوم – خضر مسعود

العلاقات السودانية السعودية، ظلت في حراك دائم وتقدم حسب ما تشير معطيات الواقع، باعتبار أن المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة الداعمين للتغيير الذي حدث وذلك عبر تقديم الدعم المالي المباشر واللوجستي، عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، ها هي تفي بالتزاماتها تجاه السودان باستكمال متبقي منحة كانت السعودية ودولة الإمارات اللتين أعلنتا في أبريل 2019، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، بإجمالي (3) مليارات دولار أمريكي، وتتوزع المساعدات على (500) مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وتم الاتفاق على صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وقدمت المملكة العربية السعودية والإمارات في الشهر الماضي (540) ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، إذ تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت (140) ألف طن من القمح.

وها هي تستكمل توريد شحنات القمح المقدمة للسودان البالغ حجمها (540) ألف طن، لتلبية احتياجات البلاد من المواد الغذائية ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وتسلم السودان الشحنة الرابعة البالغ حجمها (200) ألف طن، تغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل لنحو ثلاثة أشهر، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، إن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات من قيادتيّ الإمارات والسعودية، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، كما تأتي حزمة المساعدات المقدمة في إطار الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي، وأشار السويدي إلى أن الإمارات والسعودية ملتزمتان باستمرار تنفيذ حزمة المساعدات التي أقرها البلدان والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والمواد الزراعية، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية، ويشار إلى أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية والإمارات في شهر أبريل الماضي والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث تم إيداع (500) مليون دولار مناصفة بين البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتعزيز مركزه المالي.

هذا وكانت المملكة طالبت خلال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومؤخراً أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن الرياض تعمل على رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب. وأضافت أن السعودية تسعى لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة، ضمن مساعيها القصوى من أجل السودان وشعبه.

وأشارت الوزارة إلى سعي السودان لدعم السعودية في المحافل الدولية، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتوسع الزراعي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في وقت سابق، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء.

وأبدى الملك سلمان في مستهل المباحثات تمنياته للسودان بدوام الاستقرار والازدهار، فيما أبدى رئيس المجلس السيادي، اعتزاز بلاده بمواقف السعودية مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وأشارت وكالة الابناء السعودية (واس) إلى أنه جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من المسؤولين في المملكة إلى جانب الوفد السوداني المرافق.

في ذات السياق قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، إن مساعدات الأشقاء العرب تساهم في حل الضائقة المالية التي يمر بها السودان، واستيراد الضروريات من وقود وقمح وأدوية وأسمدة. وأضاف عبد الله حمدوك، في لقاء تليفزيوني مع قناة “سكاي نيوز عربية” أن زيارته للرياض أثمرت عن تفاهمات تساعد في دفع ملفات عديدة إلى الأمام، معرباً عن تمنياته بارتقاء العلاقة إلى استثمارات من الأشقاء في السودان الذي يمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات.

وأكد رئيس الوزراء رغبة بلاده في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع وضع قوانين لطمأنة المستثمرين، بإعادة تشكيل الجهة المسؤولة عن الاستثمار وهو مجلس الاستثمار والتنافسية، وأشار حمدوك إلى حاجة السودان لاستثمارات في البنية التحتية والقطاع الزراعي، موضحاً سعي حكومته لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد السوداني، مع إمكانية تحوّل السودان ليصبح السلة الغذائية للعالم العربي وأفريقيا.

وفي ما يتعلق بمسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقد اعتبرها حمدوك “مفتاح الحل لجميع القضايا”، وتوقع أن يتم رفع العقوبات عن بلاده في فترة زمنية تقل عن عام.

وعلى هامش اللقاء أعلن إبراهيم البدوي وزير المالية، تلقي بلاده نصف الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات البالغ (3) مليارات دولار، مشيراً إلى أن الباقي من الدعم سوف تستلمه السودان بنهاية عام 2020.

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