موقع أمريكي يطالب الدائنين بتقديم مساهمات كبيرة لإعادة هيكلة ديون السودان

الخرطوم – (وكالات)

أكد تقرير لموقع (ستراتفور) الأمريكي أن السودان لن يستطيع الخروج من مأزقه الاقتصادي إلا بدعم خارجي قوي، وأن الدعم الغربي ضروري لتعزيز الحكومة المدنية، مبيناً أن هذا الدعم لن يتم إلا برفع العقوبات الأمريكية.

وقال الموقع الذي يوصف بالمنصة والناشر الاستخباراتي (الجيوسياسي) إن الغرب سيدعم الحكومة الانتقالية لمواجهة تحدياتها الاقتصادية الثقيلة وسيقيم نفوذا جيوسياسيا هناك. وأضاف أن الدعم المالي الغربي سيعزز وضع الحكومة المدنية، مبيناً أنه ولكي يتم هذا الدعم فإن على الولايات المتحدة أن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة لـ(الإرهاب)، قائلا إن البعض يتوقع أن تتم هذه الخطوة قريبا.

وأوضح أن التداعيات الإيجابية للدعم المالي الأقوى للسودان، ستكون كبيرة وربما أكبر من الجهود المبذولة للتحرك نحو انتخابات حرة ونزيهة عقب نهاية المرحلة الانتقالية، وأكد ستراتفور أنه ولكي تتم ترجمة الدعم الدبلوماسي الغربي إلى دعم مالي ملموس، يتعين على دائني السودان أولا تقديم مساهمات كبيرة لإعادة هيكلة الديون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي