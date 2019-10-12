ترتفع اللافتات (أوقفوا الحرب ودعونا نبدأ الحياة) يصل الموكب إلى القصر الجمهوري ويسلم مذكرته بمطلب...

الخرطوم ـ الزين عثمان

في تمام الواحدة بتوقيت الثورة يردد المئات على مقربة من كوبري الحرية في موقف جاكسون بالخرطوم هتافات السلام الحرية والعدالة.. وقتها كان عدد من الشباب والشابات يستعيدون تاريخ كون (الخميس) هو يوم المواكب السودانية، كانت زغرودة طويلة تخرج لتختلط بأبواق السيارات وبضجيج المارة وبمناداة الفكهاني على بضاعته من برتقال جبل مرة قبل أن ينتهي بها المقام لأن تظهر على مقدمة اللافتة التي يحملها طفل يخبر العابرين بأنكم أمام موكب طبول السلام باعتباره الحدث الأبرز يوم أمس.

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تنطلق الناشطة في العمل العام سماح جاموس من ضرورة إنجاز أهداف الثورة التي مهرها السودانيون بدمائهم، تقول لـ(اليوم التالي) وهي تقف في قلب السوق العربي قبل لحظات من انطلاق الموكب: غادر الشهداء الأرض بحلم أن يكون دمهم هو آخر دم يراق في وطنهم عليه فإنه لا غاية يمكن أن نحارب من أجلها أكثر سمواً من غاية وضع نهاية للحرب والانطلاق نحو السلام عليه فإن هذا الهدف هو الهدف الأساسي من موكب اليوم علينا أن نسمع الآخرين صوتنا المنادي للسلام وبالسلام باعتبار أننا سنظل عاجزين عن إنجاز أي تحول وتحقيق أهداف الثورة في ظل استمرارية الحرب. تؤكد سماح أن الهدف من الموكب ليس إيصال الصوت إلى الحكومة وحدها بل يجب أن يصل أيضا إلى الطرف الآخر من معادلة الموت في الحركات المسلحة التي تعتبر أيضاً عاملا مؤثر في فرضية تسوية النزاع وتحقيق السلام في البلاد.. تنهي جاموس إفادتها لـ(اليوم التالي) وتمضي لمتابعة الترتيبات الخاصة بمسار الموكب.

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ممسكاً بالدركسون يلقي الرجل الستيني بابتسامته على شارع الأسفلت المسمى بشارع الحرية في قلب الخرطوم يقود وقتها صاحب (البوكس) الموكب الذي تم الإعلان عن تحركه من موقف جاكسون مروراً بشارع الحرية عابراً بواحة الخرطوم ومتوقفاً في ميدان أبو جنزير وهو يمضي في اتجاه القصر الجمهوري لإيصال رسالة كل السودانيين (نحن نريد السلام) يتهادى بوكس السلام في شوارع الخرطوم على غير العادة لا يحمل في خلفيته خضروات أو لحوما أو حتى فواكه، بل إنه يعبر في سوق الأدوات الكهربائية بشارع الحرية دون أن يتزود في رحلته بثلاجة مكيف أو غسالة أو حتى مبرد مياه فهو يكتفي بما يحمله الآن من صغار يحملون لافتاتهم ومن شاب يقف خلف طبله مرتدياً لبسة أفريقية سعيداً بكونه (راستة) من خلال تسريحة البوب.. خلف العربة كانت مجموعة القائمين على أمر الموكب تبذل قصارى جهدها من أجل المحافظة على تنظيمه دون أن تؤثر على حركة الشارع.. الشارع الذي بدأ بعض العابرين فيه يطرحون الأسئلة فيما بينهم بينما يحسم بعضهم الأمر بقوله: (كتمت تاني) فيما أبدى فريق آخر استجابتهم لما يحدث مردداً هتافات أصحاب الموكب.

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يرفع المشاركون في موكب طبول السلام لافتاتهم وقد كتبوا عليها (جيبو السلام جيبو) بينما تحسم لافتة أخرى كل جدل المستقبل وقد صيغت عليها عبارات (أوقفوا الحرب دعونا نبدأ الحياة) وهي العبارة التي ترى فيها (سماح جاموس) مطلوب الساعة لإنجاز المستقبل فهي تقول بأن الموكب ذاهب إلى القصر ولكن هدفه الرئيسي هو أن يسمع كل المشاركين في الحروب والنزاعات صرخة المطالبة بالسلام فقد هرمنا لأجل تحصيل ذلك المطلب فالسلام كان واضحا في اللافتات المرفوعة وبارزا بشكل كبير في الهتافات التي يرددها المشاركون فيه أن (هاتوا السلام هاتوه دونه لا غايات لا عيش ولا شربات) فيما يردد البعض هتافه في شكل استفهام (وينو السلام وينو؟) مكملاً (دارفور بتنزف دم) وهو المطلوب إيقافه ربما يتم ذلك عبر الغناء أو عبر الفنون الحاضرة في الموكب والرقصات التي توقف البعض لأدائها في موقف أبو جنزير بالسوق العربي قبل مواصلة الموكب مساره حتى القصر الجمهوري حيث استقبله عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي وقام باستلام المذكرة من أصحابها عند الثانية والنصف قبل أن يعودوا بذات مسارهم من أجل إكمال برنامج الموكب في ساحة ابوجنزير بالسوق العربي.

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لكن بالنسبة للناشط السياسي والمهتم بقضايا الحرب والسلام منتصر الزين فإن مثل هذه الأمور ليس بإمكانها خلق اختراق إيجابي في معادلة السلام.. يتساءل منتصر: طبول السلام، فقر خيال أم خرمة مواكب والسلام.؟ ثم يمضي واضعاً رؤيته حيث يعتقد أن تسيير المواكب والحشود، ليس له معنى فالوقت الراهن وقت مقترحات ومشاريع.. ويكمل: السلام قضية نضالية، ولمركزيتها في الحياة السياسية، كان يجب أن يكون مدخلاً للاحتجاج من أجل التغيير، ومقدما على شعارات الثورة، وقضية مواجهة مع النظام البائد، ولكان ساعد في توفير مجال لحركة سلام بقوة دفع اجتماعي، وهو ما كان سيساعد في حسم وإنجاز المشروع الوطني، وأعتقد أن فقدان الحس السياسي والأخلاقي من جانب كامل الطبقة السياسية في الوقت الذي كانت فيه الجبال تهتز على وقع البراميل المتفجرة وحرق القرى وتشريد السكان؛ ففي ذلك الوقت كان من المفروض أن تنشط حركة احتجاج تدق طبول السلام في حركة مقاومة لإيقاف طبول الحرب؛ ولكن للأسف كانت الطبقة السياسية تحتفي بالانتصارات الزائفة، وانتظار تحقيق انتصار ساحق ضد النظام، وهو ما عزز استيطان الحرب في جسد الوطن؛ لكل ذلك أرى أن ضجيج طبول السلام المثار الآن في شوارع وسط الخرطوم ما هو إلا امتداد لحالة الاضطراب في العقل السياسي، أو مجرد خرمة لتسيير المواكب التي أصبحت عادة بلا مضمون على نسق فكرة (اللقى هواه بضرّي عيشو) أرى أن من الاوفق أن تدخر القوى الشبابية جهودها لتعمل بشكل أكثر خلقا وإبداعا، بأن ينتظموا في مؤتمرات وورش عمل، أو تسيير قوافل إلى المناطق المتأثرة بالحرب، والعمل لبناء السلام على الأرض، وما دون ذلك فكله هدر وتفريغ للرغبات، أو تكريس لطريقة التفكير بالرغبة.

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لكن في الخامسة من مساء الخميس كان دخان الغاز المسيل للدموع يحجب الرؤية في الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري حيث اضطرت قوات الشرطة لاستخدام البمبان في مواجهة موكب قادم من الخرطوم جنوب ويرغب أصحابه في الوصول إلى القصر وهو الموكب الذي قالت (سماح جاموس) إنه لا علاقة له بموكب طبول السلام الذي أكمل من سيروه برنامجه الموضوع في ممارسة الضغط من أجل تحقيق السلام وينتظرون الآن الاستجابة له من الحكومة والحركات المسلحة.

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