ست مباريات في دوري الدرجة الوسيطة اليوم

المتمة وهلال الساحل بشندي.. كوبر وتوتي بالخرطوم والميرغني والموردة بكسلا

النيل يستضيف السلمانية بحلفا.. وارتدي يقابل المريخ.. وجزيرة الفيل ومريخ الدمازين

الخرطوم _ (اليوم التالي)

ضمن فعاليات الدرجة الوسيطة لهذا الأسبوع تقام ست مباريات تقام اليوم خمسة منها في المجموعة الأولى ومباراة واحدة ضمن مباريات المجموعة الثانية.

يشهد إستاد شندي اللقاء المهم الذي يجمع المتمة بهلال الساحل وعلى ملعب إستاد دنقلا يستضيف ارتدي المريخ بورتسودان وعلى ملعب إستاد حلفا الجديد يقابل النيل السلمانية وعلى إستاد كسلا يلتقي الميرغني صاحب الأرض والجمهور بالموردة، وعلى إستاد الخرطوم العتيق يستضيف كوبر البحراوي توتي.

ومن ضمن مباريات المجموعة الثانية تقام مباراة واحدة تجمع بين جزيرة الفيل الذي يستضيف بمدني المريخ نيالا.

المتمة يستضيف هلال الساحل بشندي

تشهد مباريات المجموعة الأولى المباراة المهمة التي تجمع المتمة شندي بهلال الساحل، للمتمة ست نقاط حيث فاز الفريق على الموردة وتوتي وخسر أمام كوبر والسلمانية، يقوده حسن الحبوب ومن أبرز لاعبيه الرومي وعلي ومحمد خميس وعمر عبد الله.

أما هلال الساحل له 4 نقاط بعد الفوز على مريخ بورتسودان في قمة الساحل وتعادل أمام الموردة وخسر من السلمانية ويقوده اليوم المعز ومايك ومحمود وكمال.

أرتدي والمريخ بورتسودان بدنقلا

يستضيف إستاد دنقلا لقاء ارتدي دنقلا والمريخ بورتسودان ضمن مباريات المجموعة الأولى فريق ارتدي دنقلا له 4 نقاط كسبها من الفوز على السلمانية جبل أولياء وتعادل مع كوبر وخسر أمام الموردة وتوتي، يقوده صالح سنار على دكة التدريب ومن اللاعبين مهند ومؤمن وعماري وشكري.

أما فريق المريخ بورتسودان فله نقطتين حيث تعادل أمام السلمانية والموردة وخسر أمام هلال الساحل.

النيل والسلمانية بحلفا الجديدة

في المباراة لا تقبل القسمة على اثنين يستضيف نيل حلفا السلمانية جبل أولياء في أقوى المواجهات لهذا الأسبوع النيل حلفا له 6 نقاط بعد ما فاز على توتي والميرغني وخسر أمام كوبر يقوده اليوم المدرب عاطف ومن أبرز نجومه جدو وحامد يس وأحمد ومعاوية ومحسن.

أما الطرف الآخر في اللقاء السلمانية الفريق الذي حقق العديد من المفاجآت له 7 نقاط بعد الفوزعلى هلال الساحل والمتمة والتعادل أمام المريخ بورتسودان وخسر من أمام ارتدي دنقلا يقود اليوم المدرب عبد المجيد جعفر (الليزر) ومن أبرز نجومه أحمد ماني وعطرون وزكريا.

الميرغني يستضيف الموردة

وفي ذات المنافسة يشهد إستاد كسلا المواجهة القوية بين الميرغني كسلا والموردة الخرطوم في لقاء الذكريات، الميرغني له 3 نقاط حققها بعد الفوز على كوبر والخسارة من توتي والنيل حلفا الجديدة يقوده المدرب أبو حديد ومن أبرز اللاعبن منعم ومرتضى وجار النبي ومعتز.

فريق الموردة الخرطوم له 5 نقاط حققها بالفوز على ارتدي دنقلا والتعادل مع هلال الساحل والمريخ بورتسودان وخسر أمام المتمة، يقوده على دكة التدريب سلمان ومن أبرز لاعبيه الليبي ومهمين ومعاوية.

كوبر وتوتي بالخرطوم

في المباراة الأخيرة من المجموعة يلتقي بإستاد الخرطوم فريقا كوبر وتوتي حيث يمتلك كوبر 7 نقاط بعد الفوز على المتمة شندي وتعادل أمام ارتدي وفاز على النيل حلفا الجديدة وخسر أمام الميرغني كسلا ويقوده اليوم المدرب إبراهومة الديسكو ومن أبرز لاعبي الفريق إسماعيل ومحمد وعدد من النجوم.

أما فريق توتي له 6 نقاط بعد الفوز على ارتدي والميرغني وخسر أمام المتمة والنيل حلفا الجديدة يقوده المدرب نادر ومن أبرز لاعبيه كاريكا وعبده جابر وصالح العجب.

جزيرة الفيل والمريخ الدمازين

في المجموعةالثانية تقام مباراة واحدة حيث يلتقي بإستاد مدني جزيرة الفيل مدني والمريخ الدمازين الجزيرة بدون رصيد بعد أن خسر كل مباريات أمام الأهلي مدني والنهضة ربك والمريخ كوستي وإذا خسر مباراة اليوم سوف يكون الفريق في مشكلة كبيرة يقوده المدرب عبد السلام ومن اللاعبين كرنقو وصادق ومصطفى عمار.

أما الطرف الثاني في المواجهة المريخ الدمازين له 5 نقاط بعد الفوز على النضال النهود وتعادل أمام سبدو الضعين والاتحاد مدني وخسر من المريخ نيالا.

النيل في قمة الجاهزية

أكد محمد أحمد عبد الدائم رئيس نادي النيل حلفا الجديدة بأن فريقه في قمة الجاهزية للمواجهات المنتظرة وقال: الفريق بعد وصوله من الخرطوم أدى عدداً من التدريبات بحلفا ولقد تم من خلالها علاج بعض السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباريات الماضية، والآن أصبح النيل في قمة جاهزيته للمواجهات المقبلة، سنؤدي مباراتنا أمام السلمانية بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة حتى نكون في وضعية جيدة في روليت المنافسة، نأمل أن يقدم اللاعبون المجهود المطلوب منهم وأن تقوم جماهير حلفا بمساندة فريقها حتى يحقق المطلوب.

وتمنى عبد الدائم أن يكون طاقم تحكيم المباراة في مستوى الحدث وأن يمنح كل فريقه حقه المكتسب وقال: نتوقع مباراة جيدة من الطرفين من واقع المستويات التي قدمت.

محمد كمال: مباراة جمهور

في تصريحات للصدى أكد محمد كمال رئيس نادي المتمة شندي بأن مباراة الفريق اليوم تعتبر من أهم المباريات التي تمر على روليت المنافسة وقال: هذه المباراة نعتبرها مباراة جمهور في المقام الأول حيث عليه أن يقوم بدوره التشجيعي لحفز اللاعبين ومنحهم الدافع القوي من أجل كسب نقاط المباراة، خاصة وأن مباريات الأرض يصعب التفريط فيها لأنها لا تعوض بمساندة الجماهير، وأضاف: اليوم أكملنا الجاهزية لمواجهة هلال الساحل وهو فريق كبير وعريق نعمل له ألف حساب، وفي ذات الوقت لا نخشاه من واقع التنافس من أجل الوصول إلى مقاصد ومرامى محددة، وكرر: أتمنى وقوف الجماهير ومساندة الفريق في مباراة اليوم حتى نحقق النصر الذي يعين الفريق كثيراً في مقبل المنافسة.

علي إبراهيم: ثقة كبيرة

يأمل علي إبراهيم يونس رئيس أمناء الميرغني كسلا في جماهير كسلا الحضور المبكر لمباراة اليوم والوقوف خلف الفريق من واقع نتائج الفريق في المنافسة وحاجته الماسة إلى جماهيره والدعم المعنوي، وقال: الموردة فريق كبير وعريق ومعروف ولقد تبارينا معه خلال المنافسات المختلفة، نأمل اليوم أن نؤدي مباراة كبيرة ونظفر بنقاطها، لدينا ثقة كبيرة في جمهور كسلا الذي عودنا على الوقوف دائماً بجانب الفريق.

حازم: جاهزون للمتمة

في تصريح قوي للأستاذ حازم سكرتير نادي هلال الساحل قال: بحمد الله الفريق وصل قبل يومين إلى شندي وأدينا عددًا من التدريبات ونحن نثق تماماً في لاعبينا من أجل العودة بنقاط المباراة، جاهزون تماماً لمباراة اليوم، نتمنى أن تخرج المباراة في ثوب جميل ترضي الطرفين وأن نحقق فيها المطلوب الذي جئنا من أجله، اللاعبون يعرفون ماذا يريدون من هذه المواجهة، ننتظر تحكيماً عادلاً يعطي كل ذي حق حقه.

توتي يؤكد الجاهزية

صرح محمد أحمد الدرديري مدير الكرة بنادي توتي بأن الفريق في قامة جاهزيته لمباراة اليوم أمام كوبر وأنهم يعتبرونها مهمة للغاية من واقع نتائج الفريقين وترتيب الفريق في المنافسة، وأكد سعي الفريق لتحقيق النصر وقال: نسعى بكل قوة من أجل حصد نقاط المباراة بعد أن أعددنا الفريق في الأيام السابقة، اللاعبون يعرفون الدور المنوط بهم للقيام به، وكمجلس إدارة أعددنا تمام العدة.

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