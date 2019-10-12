رئيس الجالية ببنغازي: احتمال ظهور حالات الاختطاف والتصفيات وراد

الخرطوم _ (اليوم التالي)

كشف محمد المريود رئيس الجالية السودانية ببنغازي عن تكوين غرفة عمليات مشتركة برئاسة قنصل السودان في بنغازي وعضوية رؤساء الجاليات بمنطقة بنغازي وممثلين للسلطات الليبية (رئيس البحث الجنائي ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي ومدير الأمن ومدير الأمن الداخلي ومدير الأمن الخارجي ومدير الأمن الدبلوماسي) وذلك للتقصي والكشف حول ملابسات اختطاف واغتيال سيدات سودانيات من المقيمات في بنغازي من قبل متفلتين ليبيين، وأبان المريود أن الغرفة والقنصلية السودانية ببنغازي ورؤساء الجاليات ظلوا في حالة متابعة وتقصٍ متواصلة مع الجانب الليبي على مدار الساعة بمتابعة من قبل وزير الدخلية الليبي إبراهيم بو شناف، وأكد رئيس الجالية السودانية في بنغازي محمد المريود في تصريحات صحفية محدودة أمس (الخميس) أن الوضع متأزم مع احتمال ظهور المزيد من حالات الاختطاف والتصفيات مبينا أن القيادة العامة الليبية شكلت فريق تحقيقات خاص، وأوضح المريود أن المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات في بنغازي مجموعة منظمة وممنهجة ولديها قائمة بأسماء النساء اللاتي تزعم هذه المجموعة أنهن يمارسن أعمال الشعوذة والعادات الضارة والظواهر السالبة مشيرا إلى أنها قد تكون جهة شبه حكومية، غير أن التحقيقات والدلائل والقرائن مازالت في مرحلة الرصد، وأكد المريود أن كل الأجهزة الأمنية والجنائية على يقين تام بأن هذا العمل مناف للقانون والأعراف الإنسانية، كما أنه لا يحق لاية جهة مهما كانت أن تنصب نفسها قاضيا أو حاكما وتتخذ أحكاما بهذه الطريقة الوحشية والإرهابية.

وأهابت القنصلية والجالية السودانية في بنغازي وغرفة العمليات والسلطات والأجهزة الأمنية بليبيا بكل النساء السودانيات في بنغازي وخاصة اللائي يعملن في مجال الكوافير والتمريض عدم الذهاب لأعمالهن، والتزام منازلهن إلى حين إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

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