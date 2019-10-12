نعمات عبد الله رئيساً للقضاء وتاج السر علي نائباً عاماً

الخرطوم – (اليوم التالي)

أصدر المجلس السيادي الانتقالي في اجتماعه أمس (الخميس) قراراً عين بموجبه نعمات عبد الله محمد خير رئيساً للقضاء، وتاج السر علي الحبر علي نائباً عاماً، وقال محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي الناطق الرسمي باسم المجلس إن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية، بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية (الغازيتا)، وأضاف أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة، مشيراً إلى أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهما منصبيهما في تكوين المجالس المعنية لممارسة مهامها في اختيار مجلس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول زمني محدد كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي