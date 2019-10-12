في اجتماعهم العام من أجل استعادة نقابتهم يشن أهل (الذهب) هجوماً لاذعاً على سياسات وشخوص النظام...

الخرطوم: أماني خميس

انتقد عدد من تجار الذهب طريقة عمل بنك السودان عبر آلية صناع السوق ونادوا بضرورة قيام شركة مساهمة عامة وبورصة لعرض الأسعار شبيهة ببورصتي دبي وأمريكا، وشكا التاجر منتصر عبد المنعم في الاجتماع العام للجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد العام للصاغة للتشاور مع عضويتها ومناقشة مسودة النظام الأساسي الذي انعقد بصالة النادي العائلي بالخرطوم، شكا من مضايقات من قبل الأمن الاقتصادي في الولايات المنتجة للذهب خاصة في منطقة أبو حمد وقال: تعمل اللجنة على إجبار المنتجين على دفع رسوم بإيصالات غير قانونية تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه. ولفت إلى وقوع مصادرات لممتلكات المعدنين من قبل الأجهزة الأمنية وجزم بالقول إن آلية صناع السوق لا زالت تعمل على تحديد أسعار الذهب.

فيما قال المعدن نجم الدين سليمان إن أكبر التحديات التي تواجه المنتجين سياسات بنك السودان المركزي، كاشفاً عما أسماها مارسات غير قانونية يقوم بها تجاه المعدنين مما ينتج عنها عمليات التهريب ونبه إلى أن جهاز المعايرة بالمركزي غير مطابق للمواصفات ولفت إلى أن النظام البائد منح شركات امتياز تصدير 70 % دون عودة حصائل الصادر للبنك. مضيفا أن المركزي أسعاره غير مجزية ولا تتماشى مع الأسعار العالمية وأشار إلى تهريب الذهب عبر الحدود البرية وتشاد والهند والإمارات ولأن معبر أرقين الذي أنشئ خصيصا لتهريب الذهب وقال حال تم ترشيد منتج الذهب يساهم بأكثر من 8 مليارات دولار. وشكا من استبعاد التجار من قبل اللجنة السابقة في اتخاذ القرارات.

بينما أكد الخبير الاقتصادي ميرغني بن عوف عدم وجود إحصائيات دقيقة للقوة العاملة في مناطق الذهب وطالب بإلغاء قوانين الرقابة على الأداء والترخيص لجهة أنها تساعد على تهريب الذهب عبر أرحام الإبل وحذر من وجود مخاطر بيئية متمثلة في انبعات غازات ضارة يصل أثرها إلى الخرطوم وشكا من تنصل الشركات العاملة من مسؤوليتها الاجتماعية وفي ذات الأثناء طالب بتكوين مجلس للذهب لوضع خطة للتنظيم المورد واتهم نافذين بالتهريب مما ساهم في تبديد المنتج وقلل من الاستفادة منه بشكل عام.

من جانبه كشف رئيس اللجنة التنفيذية لاستعادة الاتحاد العام للصاغة إبراهيم تبيدي، عن فساد ممنهج ومحمي أصاب مهنة الصاغة وتجار الذهب من قبل النظام البائد ودخول شركات أمنية وأخرى وهمية تابعة لبعض منسوبي النظام السابق مما أدى لحدوث تشوهات في القطاع ارتفعت على إثرها كمية الذهب المهرب للخارج وأعلن تبيدي عن تكوين اللجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد العام للصاغة وتجار الذهب لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها حصر وتدريب العضوية وتحسين البيئة الخاصة بأسواق الذهب بكل جوانبها.

وحمل محمد آدم محمدين عضو اللجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد العام للصاغة وتجار الذهب نشاط عمليات التهريب بنك السودان المركزي ومجموعة من الذين يدعون أنهم وكلاء المركزي إلا أنهم في حقيقه الأمر وسطاء. وتابع: اتفقنا على تكوين جسم كامل لمعالجة تلك الإشكالات وتمسكت اللجنة باستعادة الاتحاد بعد غيابه طيلة سنوات حكم النظام البائد، وقال: السياسات الخاطئة تسببت في تعامل المنتجين خارج القنوات الرسميه لجهة أن الأسعار منخفضة لديهم مقارنة بسعر السوق الموازي علاوة على عدم توفير الكاش أو قيمة الذهب الذي يتم شراؤه في الوقت المناسب مما يجعل المنتجين مضطرين للتعامل مع جهات خارجية توفر لهم الكاش. ولفت لأن الفارق في السعر بين الرسمي والموازي كبير يتجاوز 200 ألف جنيه للكيلو الواحد وقال إن هناك حاجة لسياسات جديدة لضبط عمليات البيع والشراء للذهب لضمان البيع عبر القنوات الرسمية وتوفير عائد مجزٍ لبنك السودان المركزي ونوه إلى أن تجار الذهب حاليا على أتم الاستعداد للتعامل عبر القنوات الرسمية وأشار إلى حجز ومصادرة الذهب من المنتحين تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة، وقال إنها أدت إلى خروج عشرات التجار من السوق ولفت إلى أن من أكبر المشكلات التي تواجههم حاليا هي الذهب المحجوز لدى محكمة الفساد وتابع لدى 8 كيلوجرامات من الذهب تم حجزها من منزلي وأن هناك عددا من التجار تمت مصادرة كميات مما يملكون من الذهب. وانتقد عضو اللجنة إبراهيم أبكر مبنى مجمع الذهب واصفا إياه بغير المواكب.

وقال حسين هارون حسين: القضايا والمشاكل التي كانو يعانون منها وكان يشعرون من استهدافهم من قبل الأمن الاقتصادي وكان لهم حق في اقتحام البيوت بدون إذن مما سمح لمجموعات متفلتة بانتحال صفة رجال الأمن حتى بمصادرة الحقوق وأضاف: كنا نبحث عن حلول فردية للتصدي لمثل هذه المشاكلات وأشار إلى أن المعدن كان معرضا للمخاطر ابتداء من مناطق الإنتاج إلى مناطق البيع منها التهديد المباشر من جهات مجهولة وأخذ أموال وصلت إلى 8 مليارات. مؤكدا أن قيام هذا الجسم سيوفر لهم الحماية اللازمة مقارنة بالاتحاد السابق الذي يغض الطرف عن هذه المشكلات علاوة على أنه كان يتصدى فقط لحل مشاكل الشركات الكبيرة وانصب جل اهتمامه بالمصدرين أكثر من غيرهم. ويضم الجسم الجديد 8 أفرع من المشتغلين بالذهب بما فيهم شعبة المصدرين.

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