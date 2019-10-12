يهاجم الحكومة ولا يبدو خائفاً من حكم القضاء فسجنه خلوة ونفيه سياحة وقتله شهادة.. بعض مما قيل في منبر...

الخرطوم ” الزين عثمان

وسط الآلاف من المصلين الذين حضروا لأداء صلاة الجمعة في مسجد سيد المرسلين بجبرة بدا إمامه عبد الحي يوسف وكأنه ينقل معركته مع الحكومة إلى مربع آخر يؤكد على استمراريتها وهو ما بدا واضحاً من خلال الإعلان عن عنوان الخطبة قبل وقت كاف من الجمعة وهو (لكم دينكم ولي دين) وهو الأمر الذي مضى فيه يوسف في أعقاب تطورات أحداث ما بعد الجمعة السابقة حين هاجم وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي بخلفية دعمها وافتتاحها دوري السيدات لكرة القدم وهو الأمر الذي اعتبره منافيا لقيم الدين معتبراً أن ذلك يأتي في سياق أن الوزيرة تنتمي للفكر الجمهوري وهو ما دفع الوزيرة للتقدم بشكوى ضده مما حدا بمجلس الوزراء لدعمها في ذلك.

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في خطبته التي وجدت حضوراً كثيفاً واهتماماً إعلامياً متعاظماً يحذر خطيب مسجد سيد المرسلين وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح من مغبة استهداف الدعاة وقال في خطبة الجمعة: يا سيادة الوزير لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، اعلم أن هذا الكرسي الذي تجلس عليه عما قريب سينزع منك أو ستنزع منه ولو دامت لغيرك ما وصلت لك، قف عند حدك واعرف قدرك.. مؤكدا بأن دين الله في هذه البلاد فدته دماء الشهداء وذلك لأن الوزير كان قد أعلن في وقت سابق أنهم سيواجهون خطاب الكراهية الذي تنشره بعض الجماعات من خلال منابر المساجد.

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وفي خطبته وجه عبد الحي عدداً من الرسائل ابتدرها أولاً بالتحذير من استهداف الدين في البلاد وقال: الرسالة الأولى أوجهها لأهل الإسلام في هذه البلاد ولكل الجماعات الإسلامية والأحزاب الوطنية والطرق الصوفية يجب علينا أن ننسى خلافاتنا وأن نتوحد جميعا لأجل مواجهة الهجمة الشرسة على ديننا التي تدار هذه الأيام.. وقال: بالأمس القريب نسمع عن أحد الأحزاب التافهة التي لا قيمة لها يقدم مذكرة لوزير الشؤون الدينية يطالب فيها بمنع خطاب الكراهية وتكفير الناس.. وأضاف: سنبقى مكفرين لمن كفره الله ورسوله سنكفر من أنكر وجوب الصلاة المعلومة ونكفر من قال إن الرسالة الأولى لا تصلح للقرن العشرين.. وأضاف أما الرسالة الثانية اوجهها لمجلس الوزراء ذلك الذي خرج ناطقه مهددا متوعدا معلنا أن المجلس متضامن مع الوزيرة.. وأضاف قائلا: أقول لهم سبحان الله أتخوفونني؟ مؤكدا أن الشعب ينتظر من مجلس الوزراء رغيف خبز يسد رمقه.. وحذر وزير الشؤون الدينية من مغبة معاداة الدعاة لله وأضاف: قف عند حدك واعرف قدرك.. وحذر الحكومة من “مغبة استهداف الإسلام وجعل الفترة الانتقالية حربا على دين الله فسنكون لكم بالمرصاد ولن نستسلم لكم ولن نقر منكركم”.

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وشن يوسف هجوماً عنيفاً على الحكومة ومجلس وزرائها واعتبر أنهم اغتصبوا الحكم اغتصاباً ولم يأتوا بشورى من الناس، ورغم ذلك لم يلتفتوا لقضاياه وأزماته الحقيقية. وبدا مستغرباً من تضامن مجلس الوزراء مع البوشي وتساءل: “أتخوفونني أم تهددونني – سبحان الله -، على نفسها جنت براقش وسنعريكم أمام الأشهاد”، مضيفاً: طالما أرادوا القانون والقضاء فمرحباً به.. حيث أبدى استعداده لكل ما يسفر عن القضاء قائلاً إن سجنه خلوة ونفيه سياحة وقتله شهادة مضيفاً أن “الحكومة التي انتظرها الناس لمعالجة مشاكلهم الحياتية تركت دورها لتتفرغ لمعاداة الدين ودعاته” كاشفاً عن حملة منظمة تستهدف الدين وإسكات أصوات المنابر ـ على حد وصفه ـ مضيفاً: هنالك حملة شرسة على الدين وسوءاً يحاك في الغرف المغلقة.. ولافتاً إلى أن عامة الشعب لا ينتظر من مجلس الوزراء ما يفعله إنما محاربة الفساد وقصاص لمن قتلوا غدرا في إشارة لمطلب القصاص لأرواح الشهداء ممن قتلوا في أحداث الثورة.. يذكر أن معلومات كان قد تم تداولها في وقت سابق أشارت إلى أن عبد الحي يوسف كان قد افتي للرئيس المعزول بإمكانية قتل ثلث الشعب لتحقيق الاستقرار قبل أن ينفي هو ما تم تداوله عن هذه الحادثة.

بينما لا يخفي البعض استغرابهم من التحولات في المشهد السياسي الذي يبدو بالنسبة لهم أن معركته متجاوزة عبد الحي والبوشي لمعادلة الصراع بين أنصار النظام البائد والمسيطرين على السلطة الآن والتي دخلت المنابر الآن كإحدى آليات تنفيذها بينما يستعيد كثيرون في تعليقهم على ما جرى في جمعة الأمس بيانا للرجل نفسه يقول فيه إن المنابر ليست هي مكان الصراعات والنزاعات السياسية في رد على مطلب أحد الشباب وهو ينادي عليه (قم يا عبد الحي).

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