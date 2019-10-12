لعناية وزيرتي الخارجية والعمل إليكما حكاية مظلمة السوداني محمد عبد الإله … (مأساة زول)

الخرطوم : محمد غلامابي

التقيته في طرقات المدينة الفسيحة الضيقة، لكأنه يحمل إلى جانب شنطته هموم الدنيا كلها على ظهره، تبادلنا السؤال عن الحال، مثل كل سوداني بدأ حامداً شاكراً ربه على أية حال، ثم دلق حكايته – أو قل مأساته – لدى فنجان القهوة الذي تناولناه معاً عند “حليمه” التي تحتمي بظل ” شجرة نيمة” من هجير شمس الخرطوم التي لا تعرف الرحمة.

البداية

محمد عبد الإله عبد العزيز الخليفة، شاب سوداني من مواليد الموردة بأم درمان في السابع والعشرين من ديسمبر للعام 1983م، درس علوم اتصال بكلية التكنلوجيا بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، وتخرج في العام 2008م، التحق في بداية حياته العملية كعامل مخازن بشركة حجار، ثم متدرباً بإحدى الشركات الخاصة قبل أن يلتحق بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل “اسمها في ذلك الوقت” متدرباً بقسم الإعلام والعلاقات العامة في الفترة “2013م – 2014م”.

في السابع من مارس للعام 2016م، وعبر مكتب جالاكسي للاستخدام الخارجي التحق بوظيفة “حارس” للعمل بشركة “حماية للخدمات الأمنية” “مرفق صورة من العقد”، موظف رقم “11051” بالشركة، قلت لمحمد: “لماذا قبلت العمل في وظيفة حارس وأنت خريج جامعي؟ فكان رده سريعا: “وهل وجدت وظيفة ببلدي ورفضتها؟ أنا كنت كغريق يتمسك بأية قشة للنجاة من حالة البطالة والفقر والعوز والأماني الحبيسة”، ويواصل: “قمت بإجراءات الفحص الطبي بمركز “شوامخ التخصصي” بالخرطوم بحري، كواحد من شروط التعاقد “اللياقة الطبية”، ثم وقعت عقد العمل مع الشركة لمدة عامين “2016 –2018م”، وكانت شروط العقد العمل بدوامين، ثماني ساعات بواقع ألف ريال قطري، واثنتي عشرة ساعة بواقع 1500 ريال قطري، وتضمن العقد توفير الوجبات والسكن والترحيل” قلت له: طيب ما كويس؟، فرد سريعا: أصبر بس، ضحكت وضحك، يواصل: قمت بعمل فحوصات طبية مرة أخرى قبل استلام العمل بالقمسيون الطبي التابع لمؤسسة حمد الطبية” ثم كان أول موقع أعمل به هو “مقبرة مسيمير”.. يا للصدف! قالها متعجباً، ثم منها إلى وزارة البيئة والبلدية، ثم مدينة اللؤلؤة، ونسبة للظروف الضاغطة التي كنت أعمل فيها طلبت العمل بدوام 12 ساعة، وتنقلت بين اللؤلوة وكتارا، ومن سكن “بروة” إلى “الصخامه”، وعدت مرة أخرى للقمسيون الطبي، ومنه إلى المحطة الأخيرة “مدينة حمد الطبية”، وفيها لا تزال كلمات مدير القوى العاملة المصري مصطفى الجوهري تطن في آذاني “الداخل إلى مدينة حمد الطبية يخرج منها إلى بلده مباشرة”، وهذا ما حدث بالضبط.

(3)

المأساة

عند الثانية صباحاً وأنا بالسكن في “كتارا” شعرت بآلام ظهر حادة، اتصلت بالمشرف، فكان رده: عليك الانتظار حتى صباح الغد، قلت له: لكن المرض لا ينتظر، فلم يعرني اهتماماً، التقيت بمدينة حمد الطبية بالدكتور صلاح الدين – تونسي الجنسية – اختصاصي عظام، فقال لي: هناك مبادئ انزلاق غضروفي، ولا يمكن إجراء عملية الآن، والمرض سيكون مستديماً، فلا تحمل أثقالا، ولا تقف أو تجلس ساعات طويلة، ونم على أرض مستوية، ومارس رياضتي السباحة والركض”، ثم صرف لي بعض الحبوب، وأوصاني بالعودة إلى نظام العمل بثماني ساعات، لم أستلم التقرير الطبي وقتها، لكنني نقلت ما قاله الطبيب للمشرف، ومنه لمدير القوى العاملة، والذي رفض بشدة عودتي لنظام الثماني ساعات أو العمل بالكلية، وقال لي عبارته الشهيرة “الداخل لمدينة حمد الطبية – كحارس – لا يخرج منها إلا لبلاده”، وقد نفذ وعده، وتم إرسال إيميل بموقع العمل يفيد بإنهاء خدماتي بالشركة.

محاولات يائسة

في السادس من نوفمبر للعام 2018م أرسلت لي الشركة خطاباً بإنهاء خدمتي بحلول الخامس من ديسمبر من العام 2018م، وكنت بحاجة لتجديد الجواز، لكن قمت باستخراج وثيقة سفر اضطرارية، والتسفير إلى الوطن بالإبعاد يتم فيه إلغاء الإقامة، وقد توسط السودانيون وطلبوا مني السفر إلى السودان، والعودة في وظيفة جديدة، لكنني رفضت هذا الإجراء التعسفي في حقي، وكنت أتوقع أن تقوم الشركة بعلاجي باعتبارها إصابة عمل، ولكن بدلا عن ذلك أنهت خدماتي بطريقة مهينة، وبين استلامي لخطاب إنهاء الخدمة والسفر تم منحي شهراً، طلبوا مني فيه العودة للعمل فرفضت ذلك.

ذهبت إلى وزارة العمل القطرية بحثا عن حقوقي في العلاج والعمل، وعودتي للعمل بنظام الثماني ساعات كما قال الطبيب، فوجدت الشركة قد سبقتني إلى هناك، كيف؟ لا أدريّ!! ثم اتجهت إلى مفوضية حقوق الإنسان، فطلبت موظفه هناك تلفون مدير الشركة، فأعطيتها تلفون مدير القوى العاملة، والذي لم يقل الحقيقة لتلك الموظفة، وفي السودان قمت برفع شكوى بتاريخ 4/ مارس/ 2019م، لدى إدراة الشوؤن القنصلية بوزارة الخارجية، والتي أفادتني بإرسال أكثر من إيميل للقنصلية السودانية هناك، لكنها لم تستلم أي رد من القنصلية، وبالتالي الشركة حتى تاريخ نشر هذه القضية بالصحيفة.

العبودية الجديدة

قال محمد عبد الإله إنه عندما طلب النقل من “ثماني ساعات” إلى “اثنتي عشرة ساعة” كان مضطراً لذلك، فما تقدمه الشركة من طعام رديء جداً، ولا يمكن أن يقيم أود من يقف ويجلس للساعات الطوال، بالإضافة إلى ضعف الراتب، والغلاء الشديد بقطر، وكذلك حاجة الأسرة هنا في السودان للمصاريف، فتم نقلي بالفعل إلى نظام الاثنتي عشرة ساعة، لكنهم لم يراعوا ظروفي المرضية، واعتبروني متمردا عن العمل، وكشف عبد الإله عن واقع سيئ لمن يعمل في وظيفة “حارس”، وقال “هي العبودية في ثوبها الجديد”، إذ أن من يعمل حارساً هو إنسان يجب معاملته بالكرامة الإنسانية التي يستحقها، بالإضافة إلى الاحتياجات الفسيولجية والغذائية التي يحتاجها، وكشف عن معاناة شدية للعديد من الشبان السودانيين العاملين في وظيفة “حارس أمن”، وطالب وزارة العمل والتنمية الاحتماعية بضرورة إعادة “الملحقيات العمالية” التي تتابع أوضاع العمالة السودانية ليس في قطر وحدها، وإنما في كل مكان يوجد فيه عامل سوداني.

وعن مطالبه قال: بالإضافة لموضوع الملحقيات، ومراجعة شروط التعاقد بالسودان مع تلك التي يوقعها السوداني بالخارج، وكذلك المراجعة الشاملة لعمل مكاتب الإستخدام الخارجي، أطلب من وزارة الخارجية السرعة في رفع الظلم عن السودانيين بالخارج من خلال السرعة في عمل القنصليات والسفارات، وأطالب كذلك بدفع تعويض عن إصابه العمل التي تعرضت إليها، حتى أعود معافى صحيحاً، وإلا فإنها نهاية لحياتي العملية..

الشركة القطرية “حماية للخدمات الأمنية” التي التحق بها محمد عبد الإله سوف تقوم بتصفية أعمالها في الأول من أكتوبر للعام الحالي 2019م، ويأمل عبد الإله لأن يجد حقوقه كاملة دون نقصان وإن أغلقت الشركة أبوابها.

السادة وزيري العمل والخارجية: هل يتم إنصاف محمد، أم هي نهاية حياته العملية؟.. أما الأعمار فهي بيد الله.

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