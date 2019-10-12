“تأمل لجنة الجائزة في أن تعزز عمل آبي أحمد من أجل السلام” بينما يقول بيان من مكتبه إن “إثيوبيا تشعر...

الخرطوم: اليوم التالي

أعلنت اللجنة النرويجية لاختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام أمس الجمعة أنها لم تتمكن من التواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، قبل الإعلان الرسمي عن الجائزة وقالت رئيسة اللجنة، بيريت ريس أندرسن، للصحفيين: “إذا كان يراني الآن، فإنني أود أن أبعث له تهانيي الحارة”.

وأعلن الجمعة عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام وهي إحدى الجوائز التي اقترحها الفرد نوبل ويتم منحها للذين (قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه) وهو ما يعني أن الرئيس الإثيوبي قد فعل ما يشفع له الفوز بالجائزة.

أحمد الذي يمثل أحد الأسماء الصاعدة للقيادة الأفريقية في هذا التوقيت وينظر إليه الكثيرون بأنه حالة للأمل في القارة المثقلة بالمشاكل والنزاعات وهو الأمر الذي يجعله يستحق الجائزة بحسب المحلل السياسي السوداني المقيم بلندن محمد المكي والذي أكمل: تصدر أسباب الفوز دور آبي أحمد في تحقيق السلام مع أرتريا، وتم ذلك في العام 2018 بعد حروب وقطيعة دامت سنوات بين البلدين وكذلك دوره في تطبيع العلاقات مع جيبوتي وفي السودان سجل حضورًا عزز منح الجائزة لهذا الرجل تقديرا لجهوده الكبيرة والفاعلة في الانتقال إلى حكم مدني في السودان، ومعلوم أن ذلك تم بعد عمليات شد وجذب بين قوى (الحرية والتغيير) والمجلس العسكري، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير بثورة شعبية سلمية في 2019 أبريل 2019.

جاء في صدارة الأسباب التي أعلنتها لجنة الجائزة أدوار آبي أحمد الإصلاحية داخل بلاده، أعتقد أن هذا الجانب هو مفتاحي ويأتي في صدارة أسباب استحقاقه للجائزة، كما أن هذا الفوز يرسل رسالة إلى الرؤساء والزعماء في منطقتنا والعالم، فحواها أنه بقدرما تقترب القيادات من شعوبها، وتقدم على إصلاحات سياسية حقيقية تحترم الإنسان وحقوقه، بقدرما ارتفعت مكانتها لدى الشعوب أولا، ثم في نظر شعوب العالم المحبة للسلام والحرية والعيش الكريم، وأيضًا لدى لجنة نوبل.

وقالت اللجنة النرويجية للجائزة إنها “تأمل في أن تعزز جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي في عمله المهم من أجل السلام والمصالحة”.

وأضافت رئيسة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل بيريت ريس أندرسن أن “إثيوبيا الآمنة والمستقرة والناجحة ستكون لها آثار إيجابية، وستساعد في تعزيز التآخي بين الأمم والشعوب في المنطقة”. وأوضحت للصحفيين: “نقدر عزمه على إجراء انتخابات ديمقراطية العام المقبل” وأضافت: “إنه اعتراف وتشجيع.. نعترف به كشخص ساهم في عملية السلام في دول الجوار.. وقد رصدنا مجهوداته في السودان وكينيا والصومال”.

وبحسب بيان صادر من مكتب رئيس وزراء إثيوبيا الجمعة أكد أن إثيوبيا “تشعر بالفخر كأمة” لفوز آبي بجائزة نوبل للسلام وجاء في البيان “هذا الفوز والتقدير هو فوز لجميع الإثيوبيين، ودعوة كي تزداد عزيمتنا صلابة على أن تكون إثيوبيا، الأفق الجديد للأمل، أمة مزدهرة للجميع”.

ودفع فوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل للسلام الكثير من القادة والرؤساء في المنطقة لتهنئته بالإنجاز وللتأكيد على استحقاقه لها حيث وصف محمد بن راشد نائب رئيس وزراء الإمارات آبي بالرجل الحكيم وصانع الأمل والسلام في بلده وجواره رجل استثنائي ويستحق الجائزة.. في وقت غرد أيضاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال إنه يتقدم بكافة التهانئ للرئيس والشعب الإثيوبي بمناسبة الفوز بنوبل وهو فوز جديد للقارة السمراء الطامحة للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار متمنياً في نهاية المطاف أن يساهم هذا الأمر في إنهاء كافة الخلافات بينهما في إشارة لما يجري في سد النهضة.

بينما طغت حالة من الاحتفالية على وسائط التواصل الاجتماعي السودانية عقب إعلان فوز آبي بنوبل وربط الكثيرون بين حصوله عليها وبين دوره في تخفيف حدة النزاع بين مكونات السودان في أعقاب إنجاز الثورة التي أطاحت بالرئيس البشير، بينما بدا البعض متحسراً ومعتبراً أن السودانيين كانوا يستحقون الجائزة بسبب سلميتهم الثورية.

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