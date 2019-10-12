يعود محاطاً بتجاذبات العادة.. بينما يظل سؤال: أكتوبر القادم بموكبه مع المليونية أم ضدها؟ قائما.....

الخرطوم ـ محمد الخاتم

تحتشد الذاكرة السودانية بالعديد من التواريخ والأحداث المهمة التي شكلت الدولة السودانية منذ الاستقلال وإلي يومنا هذا, تمر علينا خلال الأيام المقبلة ذكرى ثورة 21 أكتوبر المجيدة, التي اندلعت شرارتها عندما ضاقت بلادنا علينا بما رحبت, مورست وقتها شتى أنواع التضييق على حرية التعبير وتم الحجر على الديمقراطية التي تمارسها جميع الأحزاب السياسية وحلت بقرارات من قبل نظام الجنرال عبود الذي صادر الحياة العامة وقام بمصادرة الصحف وحل النقابات العامة ومنع الندوات والتظاهرات وسن عقوبة السجن الطويل لكل من يعمل على انشاء الأحزاب، تحل علينا هذا العام ذكرى أكتوبر هذا العام والبلاد بعد إسقاط حكم نظام الإنقاذ الذي أفقر البلاد وعاث بممتلكات الشعب وقام بالتتضيق على

الحياة العامة على مدى ثلاثين عاما.

وفي ظل هذه الأوضاع التي أدت لإزالة نظام الإنقاذ خرجت دعوات تنادي بتصحيح مسار الثورة بعدد من المطالب التي تمخضت عنها ثورة ديسمبر التي اندلعت شرارتها الأولى بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق السودان) ويرى أصحاب تلك الدعوات أن ثورة ديسمبر اندلعت من أجل تحقيق كافة أهداف الثورة وعلى رأسها تحقيق غاية العدالة وتفكيك النظام السابق وسياساته الإقصائية.

في ظل هذه الظروف برزت حالة من الشد والجذب بين أبناء البلاد تشبه لحد كبير حالة التجاذب حول أكتوبر الثورة نفسها من صنعها ومن الذي أضاعها؟ ولكل رؤيته لهذا الحدث التاريخي الماثل أماننا, الجدير بالذكر أن ضمن الأسباب التي ادت لإندلاع ثورة أكتوبر نشوء حالة من الصراع بين التيارات اليمينية واليسار آنذاك, إلا أن المعادلة هذه المرة مغايرة تماما فمعارضة الأمس حكومة اليوم، وحكومة الأمس معارضة اليوم، تظل المعضلة الحقيقية مع حدث البارحة وكيف يراه طرفا المعادلة وكيفية التعامل مع ذكرى أكتوبر.

من جهة أخرى يرى القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، د. عمار السجاد الذي نادى في الأيام الماضية لضرورة الخروج للتظاهر من أجل استكمال مطالب الثورة وتصحيح المسار الذي انحرفت عنه ثورة ديسمبر ومنها عبر المطالب الواضحة وهي إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وضرورة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة عبر لجنة تحقيق دولية لعدم وجود إمكانية للجان تقصٍ وطنية حقيقية ولمحاكمات عادلة لكافة المتورطين في تلك الأحداث أيا كان مستوى التجاوزات وسميت بـ(مليونية تصحيح مسار الثورة) قبل أن يعلن السجاد لاحقاً تراجعه عن الدعوة للمليونية تحت إلحاح تحقيق التوافق عليها وفقاً لزعمه.

ومن جهة أخرى نفى القيادي بحزب البعث العربي الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح دعوتهم للخروج في مليونية 21 أكتوبر مع تأكيدهم ووقوفهم مع حق التظاهر السلمي، وأعلن عن احتفالهم بالمناسبة، بإقامة تأبين لذكرى شهداء ثورة ديسمبر. وكشف صالح عن مساع لجهات خارجية ـ لم يسمها ـ وداخلية تسعى لإجهاض الثورة بمؤامرات تنفذها قيادات النظام البائد، وأشار إلى أن رموز النظام السابق مازالوا في مناصبهم بالمركز والولايات والحكومة تعمل في صمت لإزالة كل الرموز الفاسدة وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم, خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه.

وشدد على أن أولى مهام الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، خاصة وأن مفاوضات السلام ستنطلق في جوبا في14 أكتوبر الجاري, وفي ما يتعلق بأحداث فض الاعتصام الدامية الذي حدث في 3 يونيو الماضي. أكد على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حولها. وأضاف أن قوى الحرية والتغيير تؤيد تجديد حالة الطوارئ بالبلاد للظروف الاستثنائية الماثلة. وفي ما يتعلق بشأن الدعوات للخروج المزمع في يوم 21 أكتوبر للتظاهر والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، أوضح صالح: ليست لدينا علاقة بالدعوة وهي محاولات لإجهاض الثورة وجرنا إلى معركة مع الجيش.

وفي حديث لـ(اليوم التالي) أوضحت القيادية بالحزب الشيوعي آمال الزين, أن التظاهر حق وواحد من أدوات النضال السلمي التي ندعو للتمسك بها والمحافظة عليها واستخدامها، وفي هذا الوقت بالذات وفي وجود شق عسكري في السلطة إلى جانب وجود تيار الهبوط الناعم، لابد من شحذ هذه الأدوات واستخدامها لتحقيق مطالب الثورة التي مازالت قيد الانتظار وستكون عضوية حزبنا في كل أنحاء السودان, جزءا من هذه التظاهرات.

وعلى الصفحة الشخصية, لرئيس حزب المؤتمر الوطني, المكلف، بروفيسور إبراهيم غندور في منشور له يدعو فيه عضوية الحزب للمشاركة في المليونية، إلا أن غندور نفى ما نسب إليه بمطالبته عضوية الوطني المشاركة في المليونية المعلنة بتاريخ (21) المقبل، ووصف ما نشر باسمه في (تويتر) بالتزوير والكذب البواح، وكشف غندور في تسجيل صوتي على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) أن هنالك محاولة لتشويه صورة الحزب وفبركة الأخبار عنه من خلال بعض الصفحات المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، باسمه، وقطع غندور بأن أي رسالة موجهة من قيادة الحزب ومنه شخصيا, لن تكون إلا مسجلة بصوته، وأشار إلى أن رسائل الناطق الرسمي للحزب ستكون صوتية أيضا لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة (حسب تصريحاته) واتهمهم بمحاولة تشويه صورته وصورة المؤتمر الوطني أمام الرأي العام والصيد في الماء العكر، وأكد غندور أن جهات ـ لم يسمها ـ تقوم بتزييف الحقائق وقال إنها كونت غرفة خاصة لتشويه صورته شخصيا ولفبركة الشائعات.

المؤكد أن ذكرى ثورة أكتوبر تعود مرة اخرى هذه المرة بتجاذباتها.. الجديد أن هذا الأمر يتم في أعقاب انهيار النظام الذي لطالما هتفت ضده معارضة الأمس المنحازة لسلطة اليوم بهتاف (عائد عائد يا أكتوبر) وسيعود الآن محاطاً بالأسئلة مثلما هي العادة.

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