نجم (الشعبي) البربري.. تنوع ثقافات فرقة (الديامة) سبب

أشاد نجم الغناء الشعبي، الفنان يوسف البربري بفرقته (الديامة) وقال انها تضم ثقافات متعددة، متمثلة في اعضائها الذين يمثلون مختلف مناطق السودان, فيها الجنوبي والنوباوي والشايقي والغرباويوكلها ثقافات تقدم في مسرح واحد خاصة وانه يتيح لهم التعبير دون تقييد منه.

وأضاف البربري ان تنوع ثقافات الفرقة من أسباب نجاحه. وعن اختياره للغناء الشعبي قال البربري انه يحب هذا اللون من الغناء وهو فن له مكانته ومحبته عند مختلف فئات المجتمع السوداني التي تعشق الاستماع له. وانه بدأ شاعراً وملحناً وتعامل مع عدد من الفنانين الشباب، ولكن معظمهم لا يقدم الاغنية اكثر من ستة اشهر فقرر ان يغني اغنياته بنفسه.

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وعن الرقصات التي يؤديها أثناء الغناء قال البربري بحسب آخر لحظة إن الرقص حالة تفاعلية وانه وفرقته يعبرون عن ما بدواخلهم، نافياً ان يكون الرقص من اجل الرقص.

وأوضح انهم قبل تقديم أي اغنية يخضعونها للتحليل ومعرفة قصتها وما يقصده الشاعر منها، حتى بعد ذلك يتم تقديمها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)