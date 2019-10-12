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ضبط شبكة تُزيّف العملات الجديدة بعدد من الولايات

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التاريخ: 12-أكتوبر-2019

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ضبط شبكة تُزيّف العملات الجديدة بعدد من الولايات

تمكنت السلطات الأمنية المختصة بولاية كسلا من إحباط توزيع كميات من العملات المزيفة، كاشفة عن ضبط مجموعة من المتهمين بمدخل مدينة كسلا وبحوزتهم مبلغ (193) ألف جنيه مزيفة من فئات (200 و500) جنيه.

 

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ونقلت مصادر شرطية قولها إن التحريات مع المتهمين كشفت عن متهم آخر بولاية القضارف وهو الوسيط المعني بتسليم النقود المزيفة للعصابة، مشيراً إلى تحرك فريق من الشرطة إلى ولاية القضارف حيث تم القبض على الوسيط والذي بدوره كشف عن بقية أفراد الشبكة بالخرطوم.

 

وأبانت المصادر أن عملية التزوير تتم عبر متهمين بولاية الخرطوم وتم تكوين فريق وعمل كمين لأفراد العصابة ليتم القبض على ثلاثة متهمين آخرين وبحوزتهم ماكينات طباعة العملة بجبل أولياء بالخرطوم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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