مفاجآت نانسي عجاج … ح(نغني ميلاد وبس)

اعلنت الفنانة نانسي عجاج عن تقديم أغنيتها ميلاد للشاعر فيصل عبد الحليم لاول مرة على خشبة المسرح من خلال حفلها مسار اليوم، بمعرض الخرطوم الدولي. Advertisements وقالت نانسي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي وذلك بحسب آخر لحظة، “نتمناها ليلة جميلة نستمتع فيها كلنا، ح نغني ميلاد لاول مرة على المسرح، ميلاد وبس، موعودين بمفاجآت كثيرة”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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