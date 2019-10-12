الدبلوماسي و(غزالات غرب السودان)

يخوض المطرب الشاب محمد عيسى الشهير بـ “الدبلوماسي” ولأول مرة تجربة الغناء بايقاعات غرب السودان الحبيب، حيث يقدم اغنية باسم “الغزالات” التي يضع لها اللمسات النهائية هذه الايام.

وقال عيسى انه يرجو من الله ان تنعم دارفور وجنوب كردفان بالامن والاستقرار والازدهار والتنمية في المجالات كافة.

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وأكد على ضرورة ان يلعب الفن دوره وأداء رسالته في ترسيخ معاني السلام والاستقرار والدعوة للتكاتف والترابط ونبذ العصبية والقبلية إلى مزبلة التاريخ حتى تعبر بلادنا العزيزة هذا المنعرج.

وأضاف بحسب آخر لحظة، انه يأمل ان تكون اغنية “الغزالات” هي برداية خير للتنوع في هذا الايقاع بأكثر من شكل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)