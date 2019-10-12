ضبط بطاطس تالف داخل مصنع شيبس بشرق النيل

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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تمكنت شرطة أمن المجتمع بمحلية شرق النيل من ضبط عدد “50” جوالاً معباة بالبطاطس التالف داخل مصنع لـ “الشيبس”، كما عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الزيوت الفاسدة داخل مصنع، وذلك على خلفية معلومة كانت قد توفرت لدى شرطة امن المجتمع بشرق النيل عن وجود مصنع لصناعة الشيبس يستخدم مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي في عملية الصناعة، وبناء على المعلومة تمت مداهمة المصنع واسفرت عن ضبط عدد “50” جوالاً معباة بالبطاطس التالف بالاضافة الى عدد “47” جركانة من الزيوت منتهية الصلاحية.
واوقفت الشرطة “6” منتصف من بينهم ثلاثة اجانب كانوا يعملون بالمصنع، وتم اقتيادهم الى قسم شرطة المجتمع وبحسب آخر لحظة، دوّنت الشرطة في مواجهتهم بلاغاً وأحيل الملف الى المحكمة التي امرت بابادة المعروضات وحددت جلسة غداً الاحد لبدء اجراءات محاكمة المتهمين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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