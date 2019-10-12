مصادر: المحكمة ترتب لإعلان “الاتهام والدفاع” لاستئناف محاكمة “البشير”

كشفت مصادر، أن المحكمة المكلفة بالنظر في قضية الرئيس المعزول عمر البشير ستعلن هيئتي “الاتهام والدفاع” لاستئناف ومواصلة جلسات القضية عقب الفراغ من إجراءات الفحص التي تقدمت بها هيئة الدفاع لدى محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي.

وأبلغت المصادر أن “الاتهام والدفاع” في انتظار مخاطبة رسمية من محكمة الموضوع، بشأن معاودة الجلسات التي تم تعليقها نتيجة لسحب الملف وإحالته لمحكمة الاستئناف بغرض فحص طلبات.

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وكانت محكمة الموضوع برئاسة القاضي المكلف الصادق عبد الرحمن الفكي بحسب صحيفة الصيحة، قد حددت الأسبوع الماضي جلسة لسماعة أربعة شهود تمت إضافتهم من قبل الدفاع، وبذلك تكون الجلسات معلقة لأسبوعها الثاني حتى البت في قرار الفحص من قبل محكمة الاستئناف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)