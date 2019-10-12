اتحاد المصارف: “أزمة السيولة النقدية انتهت تماماً”

أكد اتحاد المصارف أن أزمة السيولة النقدية انتهت تماماً عقب اكتمال حلقة التوريد بالبنوك كافة من خلال عمليات السحب والإيداع للأفراد والمؤسسات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد المصارف د. طه الطيب بحسب صحيفة الصيحةأمس، أن التوريد بالبنوك وصل مرحلة متقدمة، وأكد استعداد المصارف للموسم الزراعي لمقابلة الاحتياجات من السيولة النقدية لاستكمال عمليات البيع والشراء المطلوبة في أسواق المحاصيل.

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وأشار إلى اختفاء ظاهرة الكاش والشيك في التعاملات المالية من خلال عودة تداول الأوراق النقدية بصورة طبيعية، وأكد طه توافر الأوراق النقدية بالصرافات واختفاء ظاهرة الصفوف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)