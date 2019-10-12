تفاصيل سرقة خزانة بها مليار جنيه

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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كشف تاجر تفاصيل تعرض منزله بمدينة ام درمان لحادثة سطو وسرقة اموال ومجوهرات من داخل خزانته تقدر بمليار جنيه، والتي يواجه الاتهام فيها شابين.
وقال التاجر بوصفه شاكياً في القضية أمام محكمة جنايات دار السلام بانه تاجر اثاثات بسوق ليبيا وفي يوم الحادث عقب انتهائه من العمل ذهب الى منزل بمنطقة ام درمان وعند دخوله المنزل تفاجأ بكسر باب المنزل، موضحاً بانه ايضا وجد خزنته مكسورة، وفقد بداخلها مبلغ “800” الف جنيه وعدد “2” غويشة ذهبية وخاتم بالاضافة الى هاتف ذكي “قراند”، مشيراً الى ان الخزنة تم كسرها بفأس حديدية تخصه كانت موجودة بالمنزل، وانه بموجب ذلك دون بلاغاً ضد مجهول تحت نص المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة، وبعد مضي عدة أيام تلقى اتصالاً هاتفياً من افراد المباحث أخطروه بانهم تمكنوا من القبض على متهمين وضبطت بحوزتهم بعض من المسروقات التي تقدر قيمتها بحوالي مليار جنيه.
وأضاف الشاكي آخر لحظة ان المتهمين تم احضارهما الى منزله بارشاد منهم وقاما بتمثيل جريمة السرقة, وحدتت المحكمة جلسة منتصف اكتوبر لسماع افادات المتحري وشهود الاتهام في القضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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