إسحق فضل الله يتحدث عن تكاتف الإسلاميين مع عبدالحي ويكتب فالسيدة البوشي وبحماس رائع/ تنجح في يومين...

أيام الحرب ألمانيا كانت تعطي ميدالية لكل من يسقط أربع من طائرات الأعداء

– وفي الجيش البريطاني طيار تحت التدريب يحطم طائرة تدريب وثانية وثالثة..

– والشاب الشديد الحماس حين يطلب الطائرة الرابعة يقول له قائده

: يا بني.. إن أعطيناك الرابعة وحطمتها أصبحنا مضطرين لتقليدك وساماً لتصبح أول بطل ألماني في الجيش البريطاني..

-والشيوعي الآن مضطر لتقليد وسام البطولة للسيدة الوزيرة البوشي التي تصبح أول بطل إسلامي في الحكومة الشيوعية

– فالسيدة البوشي وبحماس رائع/ تنجح في يومين فقط في جمع الإسلاميين بصورة مذهلة

-وشجار السيدة مع عبدالحي يجمع (274) محامياً متطوعاً حول عبدالحي

– ويجعل تسعة وتسعين موقعاً / حتى نهار أمس/ على مواقع التواصل تتدفق بالإسلاميين وغيرهم حول عبدالحي

– وقراءة الأمر.. القراءة الشيوعية تكشف ما هو أكثر خطورة

– القراءة تكشف أن الأمر لا هو عبد الحي ولا هو المشاجرة.. القراءة تجد أن الناس كانوا يبحثون عن (ثقب) ينفجرون منه ضد الشيوعي

(2)

– قبل الانفجار هذا.. البحث عن ثقب كان ينطح حوائط كثيرة ولا يجد منفذاً

– وحائط.. ومن الحيطان

– الشيوعي يرفض الإسلام بألف حجة / ويختفي خلف غطاء يقول إن الناس لا يعرفون الإسلام/ والناس بغباء رائع يجادلون بالنصوص والآيات والمنطق

– والنصوص المجردة خفيفة الميزان عادة.. بينما الأحداث العملية هي ما يحسم

– والجدال.. والحجة.. أشياء ترهق الناس .. ويفشلون.. لأنهم لا يجدون النموذج العملي لما يقولون

– والسيدة الوزيرة تأتي بما يفشل هؤلاء في إيجاده

– وتأتي بالنموذج الأعظم..

– وتأتي بمحمود محمد طه

– وكأنها.. وبضربة واحدة.. تقدم النموذج الأعظم على الكفر الذي يتغطى بالإسلام

– والذي لا أحد يستطيع أن ينكر وجوده

– والشيوعي الآن (يلحق ) الانفجار.. ويسحب قضية بنت البوشي.. حتى لا تصبح علماً يلتف حوله الناس دفاعاً عن الإسلام

(3)

– رفض الإسلام عند الشيوعي كان يتم.. بالقطعة..

– ومرة واحدة فقط الشيوعي.. أيام الهياج.. يطلق رفضه الكامل للإسلام ويصنع دستوراً لا يعترف فيه بسلطان الـله سبحانه

– و(دوي الصدمة) عند الناس.. الدوي المخيف يجعل الشيوعي يبدل أسلوبه.. ويعمل بأسلوب الأقساط

– وأسلوب الأقساط كان منه كرة القدم النسائية

– والنماذج ممتدة

– والشيوعي يظل يهجو الإنقاذ

– ومن الهجاء.. أن الإنقاذ صنعت قانون الطوارئ

– وأمس قحت تمدد قانون الطوارئ

– ومن الهجاء تعامل الإنقاذ المرفوض مع البنك الدولي

– والأسبوع الماضي كان هو أسبوع قحت في مطاردة البنك الدولي

– و… النماذج تمتد

(4)

– ورفض الشيوعي للإسلام الرفض المباشر حين يصنع الصدمة عند الناس.. الشيوعي يلجأ إلى حكاية الأعرابي

_( والأعرابي يفقد جمله.. وتحت الغيظ الأعرابي يعطي الـله عهداً أمام الناس أنه إن وجد الجمل.. باعه بدرهم واحد

– ويجد الجمل

– والأعرابي حين يعز عليه أن يبيع الجمل بدرهم.. ويعز عليه أن يكذب أمام الناس يبتكر حلاً

– الأعرابي يربط قطاً في عنق الجمل ويقود الجمل إلى السوق ويصرخ

– أبيع الجمل بدرهم واحد.. وأبيع القط بألف درهم.. ولا أبيعهما إلا معاً

– والشيوعي حين يجد أنه لا يستطيع أن يشتم الإسلام يربط المؤتمر الوطني في عنق الإسلام.. ويظل يرمي الإسلام بكل القاذورات.. وحين يصرخ الناس رفضاً لهذا.. عندها يقول الشيوعي إنه

:لا أشتم الإسلام.. بل أنا أشتم المؤتمر الوطني

(5)

– نرسم المشهد ونعيد تفسير الكلمات حتى يصبح حديثنا القادم مفهوماً

– فالشيوعي .. والجهات التي تدير الشيوعي.. تقود الأمر بحيث إن الناس (يظنون) تفسيراً ومعنى معيناً لكل حدث

– بينما الحقيقة هي شيء آخر.. والمعنى .. معنى كل حدث.. هو شيء آخر

إسحق فضل الله